В Новороссийске закрыли пляжи из-за атаки БЭК

В Новороссийске 10 июля ограничили входы на пляжи и набережную из-за атаки безэкипажных катеров (БЭК). Об этом сообщается в Telegram-канале городского управления курортов и туризма.

«Доступ на пляжи Новороссийска временно ограничен в связи с действующим режимом опасности по БЭК. Просим воздержаться от визитов на пляжи до окончания режима угрозы»,— сказано в сообщении.

В 6:20 глава города Андрей Кравченко сообщил, что военные отражают атаку БЭК на Новороссийск. Вдоль береговой линии звучит сирена.

Наталья Решетняк