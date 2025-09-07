Главные новости за неделю 1-7 сентября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

С 1 сентября, в Петербурге заработал городской реестр ресторанов. Также вступил в силу новый закон об обороте алкогольной продукции. С 22:00 до 11:00 запрещена продажа всех видов алкогольной продукции, в том числе и пива, в объектах общепита в многоквартирных жилых домах, не соответствующих установленным критериям: зал обслуживания посетителей должен иметь площадь не менее 50 кв. м, обязательно наличие отдельного входа со стороны фасада МКД, отдельных туалетных комнат для персонала и посетителей, кухни с оборудованием, в штатном расписании должно быть не менее пяти работников, из них два повара. Помещение необходимо оборудовать охраной и тревожной сигнализацией.

Совет директоров ПАО СЗ «Северная верфь» досрочно прекратилполномочия Михаила Ненюкова, ранее занимавшего на предприятии пост генерального директора. Со вторника, 2 сентября, его обязанности временно исполняет работавший до этого на должности главного инженера Василий Волегов, следует из сообщения завода на сайте раскрытия информации. На портале самой «Северной верфи» информация о смене руководства пока не появилась. Господин Ненюков был назначен генеральным директором «Северной верфи» в феврале 2024 года. На этом посту он сменил Игоря Орлова.

Очередные кадровые перестановки произошли в администрации Санкт-Петербурга: на должность главы Адмиралтейского района назначен Дмитрий Вакушин. Он приступил к исполнению своих обязанностей с 3 сентября 2025 года. Ранее Дмитрий Вакушин занимал должность заместителя главы администрации Адмиралтейского района. Также с 3 сентября на должность главы администрации Колпинского района официально назначен Николай Гордей, который до этого занимал должность первого заместителя, а с конца июня руководил районом в качестве врио.

Центробанк 3 сентября отобрал лицензию у петербургского банка «Таврический». Совет директоров Банка России принял соответствующее решение в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации с участием Агентства по страхованию вкладов. «Таврический» полностью утратил собственные средства. Суммы вкладов вернут вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика. За счет реализации активов банка в ходе ликвидации требования кредиторов первой и второй очередей могут быть полностью удовлетворены.

ГК «БестЪ» возведет комплекс с офисами, ресторанами, стрит-ритейлом и жилой недвижимостью на месте бывшего здания Научно-исследовательского проектно-конструкторского и технологического института «Источник». Ввод в эксплуатацию второго и третьего корпусов запланирован на I квартал 2027 года, на реализацию проекта уйдет 4 млрд рублей.

Поврежденное при пожаре в 2023 году бывшее здание кинотеатра «Слава» продают за 380 млн рублей. C 1990-х площади бывшего кинотеатра по адресу Бухарестская, 47 сдавались в аренду. В 2020 году Гостройнадзор Петербурга выдал ООО «ТК Слава» разрешение на строительство там семиэтажного торгового центра, однако работы так и не начались. Пожар в здании случился 16 сентября 2023 года, после чего его не восстанавливали.

Петербургский завод «Электропульт» планирует в 2026 году запустить на бывшей площадке германской фирмы Siemens производство тяговых двигателей для электропоездов «Иволга» и вагонов метро с годовым объемом около 500 штук. К 2027 году предприятие намерено производить около 1,5 тыс. единиц такой продукции в год.

АО «Невский экологический оператор» (НЭО) ищет подрядчика для строительства комплекса по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») на месте одноименного мусорного полигона. Начальная цена по размещенному на сайте госзакупок конкурсу — 14 млрд рублей. Соглашение о строительстве нового комплекса по переработке отходов «Новоселки» было заключено между правительством Петербурга, «Российским экологическим оператором» и «Невским экологическим оператором» во время прошедшего ПМЭФ-2025. Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «РЭО берет в долг в пользу «Новоселок"».

Петербургский банк «Россия» впервые с 2007 года разместит на Московской бирже процентные неконвертируемые бездокументарные облигации, сообщил РБК. Объем составит до 100 млрд рублей. Максимальный срок обращения бумаг — 10 лет. В ближайшее время кредитная организация направит в Центробанк на регистрацию проект эмиссии выпуска. Программа является бессрочной. Аналитики издания считают, что размеры размещаемых «Россией» траншей будут невелики — в пределах 10 млрд рублей.

Уроженку Санкт-Петербурга, актрису Аглаю Тарасову задержали в подмосковном аэропорту Домодедово по подозрению в контрабанде наркотиков (ст. 229.1 УК). «Тарасова задержана с наркотиками в аэропорту Домодедово. Предварительно, у нее обнаружили масло гашиша в вейпе»,— цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

В городе Североморске (Мурманская область) состоялась торжественная церемония приема в состав ВМФ РФ новейшего патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550, построенного на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге по проекту конструкторского бюро ОСК «Алмаз». «Иван Папанин» — головной корабль проекта 23550. Он сочетает в себе свойства патрульного корабля, ледокола и буксира, способен вести охрану и мониторинг водных ресурсов на арктических широтах, конвоировать и буксировать в порт задержанные суда, сопровождать суда обеспечения, участвовать в спасательных операциях.

Сметная стоимость проектирования и строительства Красносельско-калининской (коричневой) линии от станции «Каретная» до «Суворовская – 1» в Санкт-Петербурге увеличилась на 10 млрд рублей — до 111,3 млрд рублей. Средства на реализацию проекта будут выделены из городского бюджета в рамках адресной инвестиционной программы (АИП). Стоимость участка, согласно закону о бюджете на 2025–2027 года, оценивалась в 101,2 млрд рублей, из которых в 2026-м — 3,2 млрд, в 2027-м — 17,9 млрд. Согласно представленному варианту АИП, финансирование проекта в 2026 году достигнет 8,2 млрд руб., в 2027-м — 18,4 млрд, в 2028-м — 20 млрд.

Признанного иноагентом, а также внесенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга петербургского журналиста и бывшего главного редактора «МК в Питере» Максима Кузахметова объявили в федеральный розыск. Соответствующая карточка появилась в базе МВД РФ. Журналиста разыскивают по статье УК, какой именно не уточняется. С 2022 года он живет за границей и активно выступает в СМИ и на мероприятиях с критикой СВО и политики руководства России.

ФК «Зенит» в субботу, 6 сентября, провел на «Газпром Арене» товарищеский матч с швейцарским «Сьоном» в рамках своей программы международных встреч. Игра завершилась победой петербуржцев со счетом 5:3. У сине-бело-голубых получилась хорошая разминка в паузе, возникшей в сезоне из-за матчей сборных.

В Центральном, Приморском, Петроградском, Фрунзенском и Колпинском районах Петербурга почувствовали сильный химический запах, сообщают очевидцы в социальных сетях. В городской экологической службе объясняют это метеорологическими условиями. Запах начал распространяться накануне вечером. Жители сравнили его с горелой проводкой или хлором. В интернете появлялись свидетельства, что он вызывает жжение в глазах. Химический запах может сохраниться до 9 сентября.

Вход в Главный музейный комплекс Эрмитажа закрыли из-за информации об угрозе минирования. Как сообщил «Ъ-СПб» источник в экстренных службах, на место прибыли сотрудники МЧС и ГУ МВД. По данным 78.ru, сообщение о минировании поступило сотрудникам музея по электронной почте.