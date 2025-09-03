ГК «БестЪ» построит многофункциональный комплекс на месте НИАИ «Источник»

Комплекс с офисами, ресторанами, стрит-ритейлом и жилой недвижимостью возведут в Петроградском районе на месте бывшего здания Научно-исследовательского проектно-конструкторского и технологического института «Источник». Ввод в эксплуатацию второго и третьего корпусов запланирован на I квартал 2027 года, сообщили в пресс-службе ГК «БестЪ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект многофункционального комплекса Avenue на Карповке

Фото: ГК «БестЪ» Проект многофункционального комплекса Avenue на Карповке

Фото: ГК «БестЪ»

МФК Avenue на Карповке состоит из трех корпусов высотой от шести до восьми этажей. Площадь здания составляет 20,7 тыс. кв. м. В первом корпусе разместятся офисы, их введут в эксплуатацию во II квартале 2026 года.

Коммерческие помещения будут доступны во втором корпусе, минимальная площадь составляет 29,5 кв. м, максимальная — 71 кв. м. На последних этажах обоих объектов оборудуют юниты с террасами. В третьем корпусе предусмотрены штаб-квартиры.

ГК «БестЪ» потратит на реализацию проекта 4 млрд рублей. Ввод корпусов в эксплуатацию намечен на начало 2027 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с начала года на рынок Петербурга вывел почти 1 млн кв. м нового жилья.

Татьяна Титаева