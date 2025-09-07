Вход в Эрмитаж закрыли из-за угрозы минирования

Вход в Главный музейный комплекс Эрмитажа закрыли из-за информации об угрозе минирования. Как сообщил «Ъ-СПб» источник в экстренных службах, на место выехали сотрудники МЧС, ГУ МВД и Росгвардии.

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Вход в музей закрылся в 17:00. На момент публикации на веб-камерах в залах Рафаэля и Матисса в Эрмитаже людей не наблюдается.

По данным 78.ru, сообщение о минировании поступило сотрудникам музея по электронной почте.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржец отделался условным сроком за ложное сообщение о минировании Смольного.

Артемий Чулков