РЭО берет в долг в пользу «Новоселок»

Сбербанк выкупит облигации ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) на сумму 17,2 млрд рублей под финансирование КПО «Новоселки» в Петербурге. Общая стоимость комплекса по переработке отходов оценивается в 19,1 млрд. Завершение строительства намечено на 2027 год. Значительное удорожание стоимости проекта региональный оператор по обращению с отходами НЭО объясняет высокой ключевой ставкой, удорожанием стройматериалов и оборудования и уникальностью технических решений будущего КПО. Эксперты говорят, что повышение стоимости инвестпроектов регоператоров и увеличение сроков запуска новых объектов встречаются в стране практически повсеместно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Закрытый полигон «Новоселки», который находится сегодня в процессе рекультивации

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Закрытый полигон «Новоселки», который находится сегодня в процессе рекультивации

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Соглашение о строительстве нового комплекса по переработке отходов «Новоселки» было заключено между правительством Петербурга, «Российским экологическим оператором» и «Невским экологическим оператором» (НЭО) во время прошедшего ПМЭФ-2025. Тогда стало известно, что общая стоимость инвестпроекта изменилась с изначальных 4,4 млрд до 19,1 млрд рублей. 17,2 млрд рублей (90%) из этой суммы предоставит РЭО за счет выпуска «зеленых» облигаций. Их приобретателем выступит ПАО «Сбербанк», которое выкупит ценные бумаги в полном объеме.

Летом 2024 года правительство города выделило АО «Невский экологический оператор» земельный участок площадью 22 га в поселке Левашово на Горском шоссе (см. «Ъ-СПб» от 24.06.2025), недалеко от закрытого полигона «Новоселки», который находится сегодня в процессе рекультивации. Как рассказали в пресс-службе НЭО, к настоящему времени по объекту получено положительное заключение экологической экспертизы, проведены инженерные изыскания. Экспертиза проектной документации будет проводиться в СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы». После получения положительного заключения Госэкспертизы будет выдано разрешение на строительство объекта. Плановый срок ввода комплекса по переработке отходов «Новоселки» — 2027 год.

Удорожание проекта в НЭО традиционно (стоимость строящегося сегодня КПО «Островский» выросла с изначальных 6,5 млрд рублей до 20 млрд.— «Ъ-СПб») объясняют ростом ключевой ставки и изменением рыночных условий: ростом цен на строительные материалы и оборудование, что, в свою очередь, связано с глобальными экономическими тенденциями, включая инфляцию. Стоимость КПО стала выше и за счет уникальности технических решений КПО, добавляют в НЭО. В состав объекта КПО «Новоселки» мощностью 600 тыс. тонн в год входят технически сложные сооружения, а также разнообразные виды, объемы и технологии производства работ.

Так, например, для переработки органической фракции в технический грунт на КПО предусматривается технология тоннельного компостирования, которая является более эффективной, но при этом и более дорогостоящей по сравнению с другими аналогами. Также КПО «Новоселки», как и действующий КПО «Волхонка», будет оснащен системой отпугивания птиц, только на новом комплексе эта система будет автоматизированной, уточняют в пресс-службе регоператора.

Несмотря на то, что проект КПО еще пару лет назад прошел общественные обсуждения, граждане продолжают называть в соцсетях предполагаемую деятельность будущего объекта «псевдопереработкой». «Важно помнить, что не все то переработка, что так называется. На фото — КПО "Нева" в Подмосковье, который тоже по документам считается перерабатывающим, но в Подмосковье жители близлежащих населенных пунктов жалуются на вонь и ухудшение состояния здоровья...» — приводится пример негативного воздействия КПО в другом регионе в группе «Мы против вони и мусоросжигания на севере СПБ» в социальной сети «ВКонтакте».

Председатель межрегиональной экологической общественной организации «Зеленый фонд» Олег Иванов отмечает, что проекты по созданию инфраструктуры по обращению с отходами по всей стране довольно часто сталкиваются с недовольством местного населения. «Это фактор, сдерживающий реализацию данных проектов, но не решающий в пользу отказа от строительства. Многочисленные замечания, поступающие от граждан, дают возможность дорабатывать проекты с учетом пожеланий жителей»,— рассуждает эксперт. К примеру, если граждане жалуются на неприятный запах, в проекте нужно уделить больше внимания вопросам дегазации. Или, если жители волнуются, что деятельность КПО может навредить находящемуся рядом водному объекту, стоит сделать упор на гидроизоляции и надежности и пропускной мощности очистных сооружений, и так далее.

Но при этом нужно понимать, добавляет господин Иванов, что внесение любых изменений в проектную документацию, даже если уже было получено положительное заключение государственной экологической экспертизы, требует повторного прохождения экспертизы.

«Это достаточно длительный процесс, но повторная экспертиза крайне необходима, чтобы максимально обезопасить и население, и окружающую среду от негативного влияния таких объектов. Таким образом, для увеличения сроков ввода КПО зачастую действительно есть объективные причины»,— резюмирует руководитель «Зеленого фонда».

Такие же причины существуют и в отношении удорожания проектов, подтверждает эксперт. «Многие проекты разрабатывались пять-шесть лет назад. Сейчас совершенно другие экономические и геополитические условия, требующие импортозамещения оборудования, технологий,— напоминает господин Иванов.— Да и экологические требования в настоящее время значительно повысились».

Если раньше на объектах размещения отходов правила допускали, чтобы объем обработки мусора составлял 10–15% от общей массы отходов, то сегодня доля сортировки на современных комплексах должна достигать не менее 50%. «Где-то этот показатель приближается к 100%, а это, естественно, увеличивает мощность объектов, повышает емкость проекта и приводит к удорожанию»,— объясняет эколог.

Александра Тен