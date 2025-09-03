Центробанк отобрал лицензию у петербургского банка «Таврический»

Центробанк 3 сентября отобрал лицению у петербургского банка «Таврический», который занимал 60-е место в списке российских банков, сообщает пресс-служба регулятора. Совет директоров Банка России принял соответствующее решение в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации с участием Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Таврический» на текущий момент полностью утратил собственные средства. Суммы вкладов вернут вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика. За счет реализации активов петербургского банка в ходе ликвидации требования кредиторов первой и второй очередей могут быть полностью удовлетворены.

