«Электропульт» прокачает Siemens

Петербургский завод «Электропульт» планирует в 2026 году запустить на бывшей площадке германской фирмы Siemens производство тяговых двигателей для электропоездов «Иволга» и вагонов метро с годовым объемом около 500 штук. К 2027 году предприятие намерено производить около 1500 единиц такой продукции в год. Эксперты называют заявленные заводом планы адекватными, а востребованность продукции оценивают высоко.

Электропоезд «Иволга»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

АО «Завод "Электропульт"» (входит в московскую группу компаний «Ключевые системы и компоненты» (ГК «КСК»)) в следующем году планирует начать выпуск тяговых двигателей для электропоездов «Иволга» и вагонов метро с годовым объемом около 500 единиц. К 2027 году предприятие намерено производить 1,5 тыс. единиц такой продукции в год.

Сейчас в расположенном на территории завода бывшем производственном цехе «Сименс Привод», который ГК «КСК» выкупила в прошлом году, идет освоение производства генераторов подвагонного типа. Их планируемый средний годовой объем составит около 600 единиц, рассказал «Ъ-СПб» генеральный директор завода «Электропульт» Сергей Реботенко.

По словам господина Реботенко, производственная линейка завода в целом претерпела существенные изменения. Предприятие производит перечень номенклатуры изделий для проектов «Иволга 4.0», «Москва-2024» и «Балтиец». Также завод выпускает тяговые накопители, преобразовательную технику, пульты машиниста и ряд других изделий для рельсового транспорта. По изготовлению комплектов электрооборудования в 2026 году планируется выйти на 48 составов электропоездов в год.

«Несмотря на относительно короткий срок участия завода "Электропульт" в проектах "Трансмашхолдинга" (ТМХ), доля заказов от предприятий ТМХ растет. При этом смещение акцентов происходит не в ущерб работе с традиционными заказчиками завода (ГК "Росатом", ПАО "Газпром")»,— говорит господин Реботенко.

Общая доля контрактов от ТМХ в портфеле заказов завода, по его словам, к началу 2026 года должна составить более 30%. В текущем портфеле заказов у завода имеются договоры на поставку продукции на АЭС в Турцию и Египет. Также предприятие планирует выйти на рынки Казахстана и Белоруссии.

АО «Завод "Электропульт"» занимается разработкой и производством электротехнического оборудования, систем управления, распределения и регулирования электроэнергии для энергетики, в том числе атомной; газовой, химической, нефтяной, металлургической и других отраслей промышленности. С 2004 по 2019 год предприятие входило в состав «РЭП Холдинга». В 2024 году предприятие приобрела структура «Трансмашхолдинга» ГК «Ключевые системы и компоненты». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», чистый убыток компании в 2024 году составил 333,9 млн рублей, в 2023-м — 368,2 млн, в 2022-м — 219,9 млн, в 2021-м — 274,5 млн. Выручка от продаж в 2024 году была 2,2 млрд рублей, в 2023-м — 1,165 млрд, в 2022-м — 1,697 млрд, в 2021-м — 1,972 млрд.

Гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров считает заявленные заводом объемы производства адекватными. Он отмечает, что у компании «ТМХ-Электротех» в Новочеркасске уже есть работающая серийная база по производству тяговых электродвигателей (ТЭД) в рамках ТМХ. Среди ее продуктов — сертифицированный двигатель ДТА-380 для «Иволги» и запущенный серийный выпуск целой линейки ТЭД, в том числе для метро. В этой связи господин Бурмистров полагает, что «Электропульт» не открывает новый рынок с нуля, а добавляет производственных мощностей и диверсифицирует риски.

Покупка «Электропульта» вместе с цехом «Сименс Электропривод» дает готовые площади и часть парка, что ускоряет старт и снижает CAPEX (капитальные расходы).

Руководитель отдела финансового и управленческого консалтинга ИПП Евгений Гуляев также называет планы «Электропульта» реалистичными, но при условии сохранения заказной базы ТМХ и модернизации производства.

Запуск 500 единиц в год с ростом до 1,5 тыс. к 2027 году требует стабильного спроса, квалифицированной сборки и цепочки поставок. Освоение генераторов и комплектов электрооборудования логично диверсифицирует портфель и повышает загрузку мощностей, пояснят господин Гуляев.

Востребованность продукции эксперт оценивает высоко, учитывая локальные потребности на проекты «Иволга», метро и пригородные поезда, а также государственные и крупные промышленные заказчики (ТМХ, «Росатом», «Газпром»). Рост локализации и программы реновации подвижного состава поддерживают спрос.

Среди возможных проблем на пути реализации амбициозных планов завода эксперт отмечает конкуренцию с зарубежными и крупными отечественными производителями и ценовое давление. Немаловажным фактором также являются сертификация, гарантийные обязательства и послепродажная поддержка при росте объемов.

Владимир Колодчук