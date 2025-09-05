Банк «Россия» из Петербурга разместит облигации на Мосбирже впервые за 18 лет

Петербургский банк «Россия» впервые с 2007 года разместит на Московской бирже процентные неконвертируемые бездокументарные облигации, сообщает РБК. Объем составит до 100 млрд рублей. Максимальный срок обращения бумаг — 10 лет.

В ближайшее время кредитная организация направит в Центробанк на регистрацию проект эмиссии выпуска. Программа является бессрочной. Аналитики издания считают, что размеры размещаемых «Россией» траншей будут невелики — в пределах 10 млрд рублей.

По мнению президента Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна, «Россия» может использовать облигационный заем как источник фондирования для кредитования, в том числе инвестиционных проектов, связанных с технологическим суверенитетом.

Возвращение петербургского банка на деловой рынок спустя 18 лет господин Тосунян объяснил благоприятной рыночной конъюктурой и высокими ставками.

Ране «Ъ-СПб» сообщал, что Центробанк отобрал лицензию у петербургского банка «Таврический». Совет директоров Банка России принял соответствующее решение в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации.

Андрей Маркелов