Актрису Аглаю Тарасову задержали за перевозку наркотиков в аэропорту Домодедово
Уроженку Санкт-Петербурга, актрису Аглаю Тарасову задержали в подмосковном аэропорту Домодедово по подозрению в контрабанде наркотиков (ст. 229.1 УК). По данным источника «Ъ», правоохранители хотят отправить ее под домашний арест, меру пресечения изберет Домодедовский городской суд.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
«Тарасова задержана с наркотиками в аэропорту Домодедово. Предварительно, у нее обнаружили масло гашиша в вейпе»,— цитирует агентство источник в правоохранительных органах.
Аглая Тарасова родилась в 1994 году в Петербурге, начала кинокарьеру в 2010 году и сыграла в том числе в фильмах «Лед», «Холоп-2», а также сериалах «Беспринципные» и «Интерны».
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что задержанный в Пулково актер Евгений Ткачук стал фигурантом по двум статьям УК РФ.