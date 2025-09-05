Актрису Аглаю Тарасову задержали за перевозку наркотиков в аэропорту Домодедово

Уроженку Санкт-Петербурга, актрису Аглаю Тарасову задержали в подмосковном аэропорту Домодедово по подозрению в контрабанде наркотиков (ст. 229.1 УК). По данным источника «Ъ», правоохранители хотят отправить ее под домашний арест, меру пресечения изберет Домодедовский городской суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Тарасова задержана с наркотиками в аэропорту Домодедово. Предварительно, у нее обнаружили масло гашиша в вейпе»,— цитирует агентство источник в правоохранительных органах.

Аглая Тарасова родилась в 1994 году в Петербурге, начала кинокарьеру в 2010 году и сыграла в том числе в фильмах «Лед», «Холоп-2», а также сериалах «Беспринципные» и «Интерны».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что задержанный в Пулково актер Евгений Ткачук стал фигурантом по двум статьям УК РФ.

Артемий Чулков