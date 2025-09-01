Заявления на включение в реестр ресторанов в Петербурге подали более 60 заведений

Начиная с понедельника, 1 сентября, в Петербурге заработал городской реестр ресторанов. Отныне он доступен в специальном разделе на сайте комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, сообщили в КППИиТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Также в первый день осени 2025 года вступил в силу городской закон об обороте алкогольной продукции. Так, в Петербурге с 22:00 до 11:00 запрещена продажа всех видов алкогольной продукции, в том числе и пива, в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных жилых домах — в случае если точки общепита не соответствуют критериям, установленным законом.

Для объектов общепита установлены следующие критерии: зал обслуживания посетителей должен иметь площадь не менее 50 кв. м, обязательно наличие отдельного входа со стороны фасада МКД, отдельных туалетных комнат для персонала и посетителей, кухни с оборудованием. Помимо этого, в штатном расписании заведения должно быть не менее пяти работников, из них два повара. Помещение необходимо оборудовать охраной и тревожной сигнализацией.

Как уточнили в КППИиТ, на сегодняшний день заявления на включение в реестр уже подали более 60 правообладателей. Все они находятся на рассмотрении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что под критерии ресторанов могут не попасть 10% заведений в жилых домах Петербурга.

Подробнее о новых правилах и спорах вокруг закона «о наливайках» — «Бары отстаивают свой минимум».

