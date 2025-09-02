Беглов назначил новых глав администрации Адмиралтейского и Колпинского районов

Очередные кадровые перестановки произошли в администрации Санкт-Петербурга — на должность главы Адмиралтейского района назначен Дмитрий Вакушин. Он приступит к исполнению своих обязанностей с 3 сентября 2025 года.

Фото: Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Фото: Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

О назначении господина Вакушина на новый пост перед началом рабочего совещания с членами городского правительства 2 сентября сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ранее Дмитрий Вакушин занимал должность заместителя главы администрации Адмиралтейского района.

Также с 3 сентября на должность главы администрации Колпинского района официально назначен Николай Гордей, который до этого занимал должность первого заместителя, а с конца июня руководил районом в качестве врио.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что вице-губернатор Петербурга Константин Звоник, курировавший вопросы медицины, покинул свой пост в конце августа по решению губернатора Александра Беглова.

Андрей Цедрик