«Сьон» в руку

«Зенит» в субботу, 6 сентября, провел на «Газпром Арене» товарищеский матч с швейцарским «Сьоном» в рамках своей программы международных встреч. Игра завершилась победой петербуржцев со счетом 5:3. У «Зенита» получилась хорошая разминка в паузе, которая возникла в сезоне из-за матчей сборных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Товарищеский матч по футболу. «Зенит» (Россия) — «Сьон» (Швейцария)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС Товарищеский матч по футболу. «Зенит» (Россия) — «Сьон» (Швейцария)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Команды уже встречались на этом же стадионе в начале июля. «Сьон» приехал тогда в город на Неве, несмотря на протесты разных сил Швейцарии. Команды из Европы в России в последние годы в Россию не приезжают. Предыдущие товарищеские матчи сине-бело-голубые проводили с клубами из бывшего СНГ, Южной Америки или Турции. «Сьон» оказался «первой ласточкой» из Старого Света. За эту команду тогда еще играл российский полузащитник Антон Миранчук, позже перешедший в московское «Динамо».

«Зенит» летом выиграл 5:2. Но швейцарцам так понравилось в Петербурге - в том числе и гонорар за визит - что в паузе на игры сборных, возникшей в сентябре, они приехали в город на Неве еще раз. Причем даже провели здесь маленький тренировочный сбор. Хотя поначалу «Зенит» собирался совершить путешествие в Швейцарию на ответный матч. Так говорил летом Александр Медведев, глава Правления ФК «Зенит». Не так давно он потерял эту должность. И договоренности между клубами поменялись. Главной задачей в ответной игре с «Зенитом», по словам тренера швейцарской команды Дидье Толо, было «не пропустить снова пять».

Однако уже на 11-й минуте матча мяч оказался в воротах швейцарской команды. Гол хозяев получился «южноамериканским»: аргентинский защитник Роман Вега навесил на соотечественника Лусиано, тот скинул головой на Матео Кассьерру, и колумбиец ударом боковыми «ножницами» открыл счет.

Правда, гостям удалость довольно быстро отыграться. Их атака получилась красивой, с переводом мяча с фланга на фланг, и в итоге нападающий Рилинд Новокази «расстрелял» вратаря «Зенита» Евгения Латышонка практически беспрепятственно. Прошло каких-то пять минут, и зрители увидели третий по счету гол. Снова у петербуржцев отличился Касьерра - головой вогнал мяч под планку, получив пас от Александра Ерохина.

Матч вполне соответствовал статусу «товарищеский», и до свистка на перерыв соперники еще по разу поразили чужие ворота. У «Сьона» отличился Али Кабакальман, нанесший неотразимый удар в дальнюю «девятку». А когда стрелка отсчитывала последние секунды первого тайма, в атаку на владения «Сьона» бросился защитник «Зенита» Вега. Он сыграл в «стенку» с Кассеьрой и переиграл голкипера соперника в ближнем бою. Первый тайм завершился со счетом 3:2. Неплохо для футбольного матча. Куш сорвали те, кто поставил в букмекерских конторах на крупный счет.

В перерыве матча главный тренер «Зенита» Сергей Семак произвел замены. На поле вышли игроки «Зенита-2», вратарь Михаил Кержаков, еще не игравший в этом сезоне, а также форвард Александр Соболев. Именно он изменил счет на табло. Снова классную подачу в штрафную сделал защитник Вега, и Александру оставалось только правильно подставить голову под мяч. А затем в борьбе с Соболевым защитник «Сьона» неудачно подставил руку под мяч, и судья Ян Бобровский назначил пенальти. Его поручили исполнить Луисано, который давно не отличался. Удар аргентинца получился точным и четким. Так на табло установился счет 5:2. Как ни хотел тренер «Сьона», чтобы его команда не пропустила пять, она снова это сделала. Гостям удалось подсластить пилюлю незадолго до финального свистка – после подачи углового отличился их форвард Тео Бушралем.

Надо отметить, что этот матч «Зенит» и «Сьон» проводили без игроков, вызванных в сборные. Среди прочих в национальную команду Бразилии отправились бразильские игроки «Зенита» Дуглас Сантос и Луис Энрике. Защитник Сантос, которому 31 год, дебютировал за «селесао» в матче с Чили, который завершился 3:0 в пользу Бразилии. Таким образом он перестал считаться «нелегионером» в чемпионате России – ранее такую возможность давал ему российский паспорт, который Сантос получил в прошлом году. Думали, что он будет выступать за сборную России. Но легионер решил дождаться предложения от тренеров сборной Бразилии и получил его. Теперь у капитана «Зенита» - бразильское спортивное гражданство. А тренерам сине-бело-голубых надо думать, как уместить на поле всех сильных легионеров. Выпустить состав, в котором будет только один россиянин – вратарь - как было в недавнем матче чемпионата России со «Спартаком», уже не получится.

Выступление в чемпионате России клуб из Петербурга возобновит 14 сентября, когда встретится в Калининграде с местной «Балтикой».

Кирилл Легков