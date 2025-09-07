Из-за погодных условий в нескольких районах Петербурга чувствовали химический запах

В Центральном, Приморском, Петроградском, Фрунзенском и Колпинском районах Петербурга почувствовали сильный химический запах, сообщают очевидцы в социальных сетях. В городской экологической службе объясняют это метеорологическими условиями.

Запах начал распространяться накануне вечером. Жители сравнили его с горелой проводкой или хлором. В интернете появлялись свидетельства, что запах вызывает жжение в глазах.

По информации «Ъ-СПб», на Васильевском острове зловоние сильно ощущалось с 22:00 до 02:00. Аналогичные сообщения про пик запаха имеются в группах в соцсетях остальных перечисленных районов. В одном из чатов Петроградского района в Telegram предположили, что причиной стал пожар в Морском порту 5 сентября.

В дежурной экологической службе Санкт-Петербурга рассказали, что появление запаха связано с безветренной погодой. Согласно доступному ведомству метеорологическому прогнозу, такая ситуация может сохраниться до понедельника, 8 сентября.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что возмущенные резкими запахами в поселке имени Свердлова жители дошли до Бастрыкина.

Артемий Чулков