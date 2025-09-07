Неприятный химический запах в Петербурге может сохраниться до 9 сентября

Химический запах в некоторых районах Санкт-Петербурга может сохраниться до 9 сентября в связи с особым сочетанием метеорологических факторов. Об этом сообщили в городском комитете по природопользованию.

Появлению запаха способствуют штиль, туман и другие погодные явления, уточнили в ведомстве.

При этом, мобильная экологическая служба Санкт-Петербурга не выявила превышений предельно допустимых концентраций химических веществ в воздухе. Данные со станции контроля атмосферного воздуха центра экологического мониторинга «Минерал» также подтверждают, что показатели находятся в пределах нормы, заявили чиновники.

Свою проверку провело управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По ее итогам ни в одном районе города не обнаружили опасных концентраций вредных веществ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что накануне в Центральном, Приморском, Петроградском, Фрунзенском и Колпинском районах Петербурга почувствовали сильный химический запах.