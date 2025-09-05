Стоимость линии от «Каретной» до «Суворовской» увеличилась на 10 млрд рублей

Сметная стоимость проектирования и строительства Красносельско-калининской (коричневой) линии от станции «Каретная» до «Суворовская – 1» в Санкт-Петербурге увеличилась на 10 млрд рублей — до 111,3 млрд рублей. Средства на реализацию проекта будут выделены из городского бюджета в рамках адресной инвестиционной программы (АИП). Такие данные следуют из варианта АИП, представленного комитетом финансов к «нулевым чтениям» бюджета на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов (есть в распоряжении «Ъ-СПб»).

Стоимость участка, согласно закону о бюджете на 2025–2027 года, оценивалась в 101,2 млрд рублей, из которых в 2026-м — 3,2 млрд, в 2027-м — 17,9 млрд. Согласно представленному варианту АИП, финансирование проекта в 2026 году достигнет 8,2 млрд руб., в 2027-м — 18,4 млрд, в 2028-м — 20 млрд.

Увеличение сметной стоимости связано с увеличением затрат на изъятие земельных участков и строений (+4,3 млрд руб.), затрат на подключение к сетям электроснабжения (+3 млрд руб.), расходы на обеспечение транспортной безопасности, проведение экспертизы и т.д (+2,7 млрд руб.). Отделочные работы и ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2030 год.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ООО «Метропроект» ищет подрядчика для выполнения инженерных изысканий от станции «Каретная» до «Суворовской-1». Стоимость работ составит 144 млн руб. По условиям контракта, изыскания необходимо провести до конца 2026 года.

Надежда Ярмула