В Петербурге ищут подрядчика для возведения КПО «Новоселки»
АО «Невский экологический оператор» (НЭО) ищет подрядчика для строительства комплекса по переработке отходов «Новоселки» (КПО «Новоселки») на месте одноименного мусорного полигона. Начальная цена по размещенному на сайте госзакупок конкурсу — 14 млрд рублей.
Исполнитель должен будет выполнить работы по проектированию, строительству, поставке, монтажу оборудования и вводу в эксплуатацию КПО, следует из проекта контракта.
Соглашение о строительстве нового комплекса по переработке отходов «Новоселки» было заключено между правительством Петербурга, «Российским экологическим оператором» и «Невским экологическим оператором» во время прошедшего ПМЭФ-2025. Тогда стало известно, что общая стоимость инвестпроекта выросла с 4,4 млрд до 19,1 млрд рублей.
