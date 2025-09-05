ОСК передала ВМФ РФ построенный в Петербурге патрульный корабль «Иван Папанин»

В городе Североморск (Мурманская область) состоялась торжественная церемония приема в состав ВМФ РФ новейшего патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550, построенного на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге по проекту конструкторского бюро ОСК «Алмаз». О подъеме флага на корабле 5 сентября сообщили в Объединенной судостроительной корпорации.

Фото: Объединенная судостроительная корпорация

В мероприятии приняли участие главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев, первый заместитель гендиректора ОСК Андрей Бузинов, заместитель генерального директора «Адмиралтейских верфей» Сергей Юрчук, главный инженер ЦМКБ «Алмаз» Михаил Алешин.

«Иван Папанин» — головной корабль проекта 23550. Он сочетает в себе свойства патрульного корабля, ледокола и буксира, способен вести охрану и мониторинг водных ресурсов на арктических широтах, конвоировать и буксировать в порт задержанные суда, сопровождать суда обеспечения, участвовать в спасательных операциях. Ледокол носит имя советского исследователя Арктики, дважды Героя Советского Союза, контр-адмирала Ивана Папанина.

Прежде «Ъ-СПб» писал о завершении ледоколом «Иван Папанин» ходовых испытаний и спуске на воду в Петербурге еще одного патрульного корабля этого проекта «Николай Зубов».

Андрей Цедрик