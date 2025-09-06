Экс-главреда «МК в Питере» объявили в федеральный розыск

Признанного иноагентом, а также внесенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга петербургского журналиста и бывшего главного редактора «МК в Питере» Максима Кузахметова объявили в федеральный розыск. Соответствующая карточка появилась в базе МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот карточки в базе розыска МВД Фото: Скриншот карточки в базе розыска МВД

Указано, что журналиста разыскивают по статье УК, какой именно не уточняется. С 2022 года он живет за границей и активно выступает в СМИ и на мероприятиях с критикой СВО и политики руководства России.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что признанный иноагентом Максим Кузахметов попал в перечень террористов и экстремистов.

Артемий Чулков