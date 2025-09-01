Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Врио гендиректора «Северной верфи» назначен главный инженер Василий Волегов

Совет директоров ПАО СЗ «Северная верфь» досрочно прекратил полномочия Михаила Ненюкова, ранее занимавшего на предприятии пост генерального директора. Со вторника, 2 сентября, временно исполнять его обязанности будет работавший до этого на должности главного инженера Василий Волегов, следует из сообщения завода на сайте раскрытия информации.

На портале самой «Северной верфи» информация о смене руководства пока не появилась.

Господин Ненюков был назначен генеральным директором «Северной верфи» в феврале 2024 года. На этом посту он сменил Игоря Орлова.

Ранее «Ъ-СПб» писал о том, что пятилетний контракт Михаила Ненюкова с предприятием прекратят досрочно. В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), куда входит «Северная верфь», не стали распространяться о причинах кадрового решения и новом месте работы топ-менеджера, однако источники «Ъ-СПб» в судостроительной отрасли отмечали, что последующая деятельность господина Ненюкова будет протекать вне контура предприятий госкорпорации.

Владимир Колодчук

