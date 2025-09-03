Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Август за горами

Яркие фотокарточки прошедшего месяца

Природа, культура и политика сибирского региона — в объективе «Ъ-Сибирь».

Дальневосточный леопард в Барнаульском зоопарке

Дальневосточный леопард в Барнаульском зоопарке

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Отправка леса сотрудниками Енисейского речного пароходства из устья реки Ангары по реке Енисею в Дудинский порт. Плот при длине 800 метров и ширине 70 метров содержит 22,5 тыс. кубометров древесины

Отправка леса сотрудниками Енисейского речного пароходства из устья реки Ангары по реке Енисею в Дудинский порт. Плот при длине 800 метров и ширине 70 метров содержит 22,5 тыс. кубометров древесины

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Празднование Дня города Енисейска в Красноярском крае. Уличная продажа газеты «Енисейская правда»

Празднование Дня города Енисейска в Красноярском крае. Уличная продажа газеты «Енисейская правда»

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Коршун в небе на фоне горного массива Табын-Богдо-Ола на плато Укок, Республика Алтай. Высшая точка — гора Куйтэн-Уул, высота 4374 м. Массив расположен в месте схождения границ России, Монголии и Китая

Коршун в небе на фоне горного массива Табын-Богдо-Ола на плато Укок, Республика Алтай. Высшая точка — гора Куйтэн-Уул, высота 4374 м. Массив расположен в месте схождения границ России, Монголии и Китая

Фото: Коммерсантъ / Михаил Кичанов

Авиагруппа «Русские витязи» 28 августа прилетела поздравить Барнаул с Днем города. Пилотажная группа приземлилась в международном аэропорту Барнаула имени Г. С. Титова

Авиагруппа «Русские витязи» 28 августа прилетела поздравить Барнаул с Днем города. Пилотажная группа приземлилась в международном аэропорту Барнаула имени Г. С. Титова

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время пленарного заседания на международном форуме технологического развития «Технопром-2025» в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время пленарного заседания на международном форуме технологического развития «Технопром-2025» в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Роман Мельгунов

Виды Плато Путорана, Красноярский край

Виды Плато Путорана, Красноярский край

Фото: Коммерсантъ / Александр Паниотов

Шаман во время обряда на триатлон-гонке Wild Siberia Xtreme Triathlon-2025 в селе Акташ, Республика Алтай

Шаман во время обряда на триатлон-гонке Wild Siberia Xtreme Triathlon-2025 в селе Акташ, Республика Алтай

Фото: Коммерсантъ / Станислав Денисенко

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев во время XI международного фестиваля исторической реконструкции и боевого фехтования «Княжий двор»

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев во время XI международного фестиваля исторической реконструкции и боевого фехтования «Княжий двор»

Фото: Коммерсантъ / Ростислав Нетисов

Настоятель Успенского собора Енисейска иерей Николай Запольских во время празднования Дня города Енисейска, Красноярский край

Настоятель Успенского собора Енисейска иерей Николай Запольских во время празднования Дня города Енисейска, Красноярский край

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Международный турнир по гребле «Алтайская регата. Кубок Костенко» в Барнауле

Международный турнир по гребле «Алтайская регата. Кубок Костенко» в Барнауле

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Виды города Тара, Омская область

Виды города Тара, Омская область

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко  /  купить фото

Курьер сервиса доставки «Купер» на улице Дубровинского в Красноярске

Курьер сервиса доставки «Купер» на улице Дубровинского в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий во время празднования Медового спаса в Барнауле

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий во время празднования Медового спаса в Барнауле

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Торжественная церемония гашения марки серии «Города трудовой доблести» в штабе общественной поддержки «Единой России» в Томской области. Губернатор Томской области Владимир Мазур (слева), мэр Томска Дмитрий Махиня (в центре) и председатель Думы Города Томска Сергей Сеченов (справа)

Торжественная церемония гашения марки серии «Города трудовой доблести» в штабе общественной поддержки «Единой России» в Томской области. Губернатор Томской области Владимир Мазур (слева), мэр Томска Дмитрий Махиня (в центре) и председатель Думы Города Томска Сергей Сеченов (справа)

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский

Утренний туман в месте слияния рек Ангары и Енисея

Утренний туман в месте слияния рек Ангары и Енисея

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Стелла «Я патриот. Я омич» во время празднования 309-летия Омска

Стелла «Я патриот. Я омич» во время празднования 309-летия Омска

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко  /  купить фото

На улицах Барнаула

На улицах Барнаула

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Международный фестиваль народных ремесел «Праздник Топора» в Томской области

Международный фестиваль народных ремесел «Праздник Топора» в Томской области

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский

Продажа садовых овощей на остановке общественного транспорта в Омске

Продажа садовых овощей на остановке общественного транспорта в Омске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко  /  купить фото

Шишки и клюква в корзинах после сбора, Томская область

Шишки и клюква в корзинах после сбора, Томская область

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский

Колыванский камнерезный завод имени И. И. Ползунова в Алтайском крае — одно из старейших в стране и самое старое в регионе действующее промышленное предприятие по художественной резке камня

Колыванский камнерезный завод имени И. И. Ползунова в Алтайском крае — одно из старейших в стране и самое старое в регионе действующее промышленное предприятие по художественной резке камня

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Виды Плато Путорана, Красноярский край

Виды Плато Путорана, Красноярский край

Фото: Коммерсантъ / Александр Паниотов

Полярное сияние в небе над территорией Путоранского заповедника, Красноярский край

Полярное сияние в небе над территорией Путоранского заповедника, Красноярский край

Фото: Коммерсантъ / Александр Паниотов

Деревянный двухэтажный жилой дом с резными наличниками в Енисейске, Красноярский край

Деревянный двухэтажный жилой дом с резными наличниками в Енисейске, Красноярский край

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники Енисейского речного пароходства во время подготовки и отправки плота с лесом из устья реки Ангары по реке Енисею в Дудинский порт

Сотрудники Енисейского речного пароходства во время подготовки и отправки плота с лесом из устья реки Ангары по реке Енисею в Дудинский порт

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Мужчина в очках виртуальной реальности на стенде в рамках международного форума технологического развития «Технопром-2025» в Новосибирске

Мужчина в очках виртуальной реальности на стенде в рамках международного форума технологического развития «Технопром-2025» в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Роман Мельгунов

Виды Красноярска во время тумана над Енисеем

Виды Красноярска во время тумана над Енисеем

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Триатлон-гонка Wild Siberia Xtreme Triathlon-2025 в селе Акташ. Участник заплыва

Триатлон-гонка Wild Siberia Xtreme Triathlon-2025 в селе Акташ. Участник заплыва

Фото: Коммерсантъ / Станислав Денисенко  /  купить фото

Энергия древних камней. Оленные камни Аргамджи на плато Укок, Республика Алтай

Энергия древних камней. Оленные камни Аргамджи на плато Укок, Республика Алтай

Фото: Коммерсантъ / Михаил Кичанов

