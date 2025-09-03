Август за горами

Коршун в небе на фоне горного массива Табын-Богдо-Ола на плато Укок, Республика Алтай. Высшая точка — гора Куйтэн-Уул, высота 4374 м. Массив расположен в месте схождения границ России, Монголии и Китая
Фото:
Коммерсантъ / Михаил Кичанов
Авиагруппа «Русские витязи» 28 августа прилетела поздравить Барнаул с Днем города. Пилотажная группа приземлилась в международном аэропорту Барнаула имени Г. С. Титова
Фото:
Коммерсантъ / Андрей Каспришин
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время пленарного заседания на международном форуме технологического развития «Технопром-2025» в Новосибирске
Фото:
Коммерсантъ / Роман Мельгунов
Виды Плато Путорана, Красноярский край
Фото:
Коммерсантъ / Александр Паниотов
Шаман во время обряда на триатлон-гонке Wild Siberia Xtreme Triathlon-2025 в селе Акташ, Республика Алтай
Фото:
Коммерсантъ / Станислав Денисенко
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев во время XI международного фестиваля исторической реконструкции и боевого фехтования «Княжий двор»
Фото:
Коммерсантъ / Ростислав Нетисов
Настоятель Успенского собора Енисейска иерей Николай Запольских во время празднования Дня города Енисейска, Красноярский край
Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий во время празднования Медового спаса в Барнауле
Фото:
Коммерсантъ / Андрей Каспришин
Торжественная церемония гашения марки серии «Города трудовой доблести» в штабе общественной поддержки «Единой России» в Томской области. Губернатор Томской области Владимир Мазур (слева), мэр Томска Дмитрий Махиня (в центре) и председатель Думы Города Томска Сергей Сеченов (справа)
Фото:
Коммерсантъ / Ваня Русский
Утренний туман в месте слияния рек Ангары и Енисея