Константин Маслюков покинул пост помощника главного тренера «Ижстали» по семейным обстоятельствам, сообщает пресс-служба хоккейного клуба. Он тренировал главную хоккейную команду республики последние пять лет. В сезоне 2015/16 занимал должность старшего тренера. Тогда команда стала серебряным призером чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). В сезоне 2023/24 и часть сезона 2024/25 возглавлял тренерский штаб.

«Спасибо руководству республики и клуба, что дали возможность поработать в команде. Пять лет — это не маленький срок. Команде передал напутственные слова. Они сейчас сердце “Ижстали”, часть города и республики. Хотелось бы, чтобы парни выполнили основную задачу — попадание в плей-офф, а там — чем выше, тем лучше», отметил Константин Маслюков.

Константин Маслюков является мастером спорта России, призером нескольких российских чемпионатов и обладателем Кубка Европы. Он — выпускник ижевской школы хоккея и выступал в составе «сталеваров» с 1996 по 1989 год. Считается одним из лучших защитников за историю команды.

Кроме того, он играл в составе целого ряда российских клубов, таких как санкт-петербургский «СКА». Привлекался в юниорскую сборную СССР и национальную сборную России. Входит в символический клуб имени Вячеслава Фетисова, как один из самых результативных защитников.

Напомним, бюджет «Ижстали» на предстоящий сезон увеличился в два раза, до 270 млн руб. Из них более 100 млн руб. — спонсорская поддержка. Сезон 2024/25 ижевский хоккейный клуб завершил на 31-й строчке рейтинга.