Бюджет хоккейного клуба «Ижсталь» вырос два раза к предстоящему сезону

Общий бюджет хоккейного клуба «Ижсталь» на предстоящий сезон увеличился в два раза, до 270 млн руб., сообщил в Telegram глава Удмуртии Александр Бречалов.

Более 100 млн руб. из этих средств — спонсорская поддержка. В прошлом году она составляла 18 млн руб. Новыми спонсорами ижевского хоккейного клуба стали «Удмуртская хлебная компания», Сарапульский электромеханический завод, топливная компания госкорпорации «Росатом» «ТВЭЛ», «Беспилотные системы» и «Ижавиа».

Для команды купили два автобуса, восстановительные аппараты, тренажеры, спортивную форму и обновили состав. Глава республики отметил, что есть вероятность проведения итоговых игр в ледовом дворце. «Ремонт Ледового — “на марше”. Если строители сохранят темп, заключительные игры сезона команда будет играть на домашней арене»,— написал он. Задачей на сезон 2025/2026 Александр Бречалов назвал выход в плей-офф всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

Напомним, в сезоне 2024/2025 Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) ХК «Ижсталь» завершил выступление победой над коллективом «Юнисон-Москва». По данным таблицы ВХЛ, «Ижсталь» закончил регулярный чемпионат на 31-й строчке рейтинга с 49 очками, расположившись между «Юнисон-Москва» и саратовским «Кристаллом».