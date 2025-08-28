На Ставрополье продают имущество СПК «Рассвет» за 30 млн рублей

Конкурсный управляющий СПК «Рассвет» Виктор Юрин объявил о проведении повторных торгов по реализации имущества кооператива. На продажу выставлены десять лотов общей стоимостью около 30 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

В состав выставленного на аукцион имущества входят здания различного назначения в селе Камбулат Туркменского района Ставропольского края. Самый дорогой лот включает четыре строения и земельный участок площадью более 25 тысяч квадратных метров на улице Комарова за 11,2 млн руб. Другой крупный лот — здание и участок на той же улице — оценили в 8,4 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», СПК «Рассвет» зарегистрировано в 1993 году в селе Комарова Туркменского района Ставропольского края. Основной вид деятельности — покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений. Уставный капитал общества — 112,9 тыс. руб.

Кроме недвижимости на торги выставлены автомобиль «Шевроле Нива» 2005 года выпуска стоимостью 146,7 тыс. руб. и комплект сельскохозяйственного оборудования за 2 млн руб. В состав техники входят косилки, культиваторы, плуги, сеялки, зернометатели и другие механизмы.

Задаток для участия в торгах составляет 10% от начальной стоимости лота. Снижение цены будет происходить каждые семь дней на 10% начиная с 7 сентября 2025 года. Минимальная стоимость составит 70% от первоначальной цены.

Победителем признается участник, первым подавший заявку с предложением о покупке по установленной цене. При поступлении нескольких заявок побеждает предложение с наибольшей суммой. Договор купли-продажи заключается в течение пяти дней, а расчет производится в течение 30 дней после подписания соглашения.

Арбитражный суд Ставропольского края признал несостоятельным сельскохозяйственный кооператив «Рассвет» в октябре 2023 года по заявлению Межрайонной инспекции ФНС № 6 по Ставропольскому краю. Суд удовлетворил требования налогового ведомства к СПК «Рассвет» на общую сумму 36,1 млн руб.

Структура задолженности включает основной долг в размере 21,2 млн руб., пени — 14,3 млн руб. и штрафные санкции — 543,9 тыс. руб. Наибольшую часть составляют начисленные пени, которые превышают две трети от суммы основного долга.

Тат Гаспарян