Дни рождения
Сегодня исполняется 61 год председателю правления ассоциации «НП "Совет рынка"» Максиму Быстрову
Максим Быстров
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Его поздравляет председатель совета директоров компании Altera Capital Кирилл Андросов:
— Дорогой Максим! Много лет знаю тебя как человека, способного великолепно управлять сложными проектами и находить небанальные решения. Сегодня ты руководишь «Советом рынка» — отвечаешь за ту часть электроэнергетики, которую нужно чутко настраивать и балансировать. Ты большой профессионал в таких системах: там, где решение — это архитектура стимулов, а результат — разумный баланс интересов. Поздравляю с днем рождения! Пусть баланс сходится без ручного управления и не возникает дефицит доверия и здравого смысла.