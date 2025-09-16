Сегодня исполняется 61 год председателю правления ассоциации «НП "Совет рынка"» Максиму Быстрову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Быстров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Максим Быстров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель совета директоров компании Altera Capital Кирилл Андросов:

— Дорогой Максим! Много лет знаю тебя как человека, способного великолепно управлять сложными проектами и находить небанальные решения. Сегодня ты руководишь «Советом рынка» — отвечаешь за ту часть электроэнергетики, которую нужно чутко настраивать и балансировать. Ты большой профессионал в таких системах: там, где решение — это архитектура стимулов, а результат — разумный баланс интересов. Поздравляю с днем рождения! Пусть баланс сходится без ручного управления и не возникает дефицит доверия и здравого смысла.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»