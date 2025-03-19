Хоккеисты «Ижстали» закончили сезон ВХЛ победой над «Юнисон-Москва»

Хоккейный клуб «Ижсталь» завершил выступление в сезоне 2024/2025 Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) победой над коллективом «Юнисон-Москва», сообщает пресс-служба сталеваров. Удмуртские хоккеисты обыграли московскую команду со счетом 3:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

«Очень приятно закончить сезон победой. Сезон не сильно удался. Слава Богу, что подсластили — выиграли последние игры»,— сказал главный тренер «Ижстали» Константин Маслюков.

Господин Маслюков добавил, что в памяти после этого сезона останется огромный опыт и терпение. «Когда много проигрываешь, то копаешься в себе. Я человек горячий, но научился быть терпеливей, а также доносить информацию до ребят, когда что-то не получается»,— добавил главный тренер.

По словам господина Маслюкова, лига ВХЛ «начала выравниваться». Главный тренер отметил, что под конец сезона команды с «мастеровитыми ребятами» начали показывать свой уровень. «Голова, понимание игры, характер — вот что прежде всего»,— резюмировал господин Маслюков.

По данным таблицы ВХЛ, «Ижсталь» заканчивает регулярный чемпионат на 31-й строчке рейтинга с 49 очками, расположившись между «Юнисон-Москва» и саратовским «Кристаллом». Как подсчитал «Чемпионат.ру», удмуртские хоккеисты провели 64 матча, из которых 20 выиграли, 44 — проиграли.