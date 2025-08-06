Защита бывшего главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова, заочно обвиненного в получении 17 млн руб. взятки, начала представлять доказательства в пользу его невиновности. В суде заслушали выдержки из разговоров сити-менеджера с Мамукой Лосаберидзе, который через посредников передавал чиновникам миллионы рублей за содействие в развитии похоронного бизнеса. Судя по скрытно записанным беседам, сам взяткодатель считал, что заместитель господина Кондрашова Владимир Привалов, якобы получивший взятку за покровительство бизнесу Мамуки Лосаберидзе и ничего не сделавший для этого, прикрывался именем главы, а сам глава не знал, что инвестора «кинули» на 24 млн руб. Олег Кондрашов обещал разобраться в ситуации и вернул Мамуке Лосаберидзе требуемую сумму, чтобы закрыть проблему. По этим звукозаписям адвокаты проживающего в США обвиняемого сделали в учреждении Минюста лингвистическую экспертизу и хотят допросить эксперта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В деле бывшего нижегородского сити-менеджера Олега Кондрашова (на фото) появились тайно сделанные звукозаписи

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В деле бывшего нижегородского сити-менеджера Олега Кондрашова (на фото) появились тайно сделанные звукозаписи

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Московском райсуде допросили всех свидетелей обвинения по уголовному делу бывшего главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова, и адвокаты начали представлять доказательства защиты. Напомним, ранее бывшего главу администрации обвинили в том, что вместе со своим заместителем Владимиром Приваловым в 2012–2013 годах он через посредников получил в общей сложности 17 млн руб. взятки за содействие представителю ООО «Континенталь» Мамуке Лосаберидзе в развитии похоронного бизнеса. Коммерсант два года через своих директоров в МП «Комбинат ритуальных услуг населению» (КРУН) контролировал кладбища Нижнего Новгорода и хотел построить в городе крематорий. Однако получить под проект земельный участок ни в городе, ни в соседнем Кстовском районе он не смог, что и послужило основой конфликта с чиновниками.

Владимира Привалова за это преступление осудили на восемь лет заключения. Реальные сроки получили и двое предпринимателей-посредников. Все они уже отбыли назначенное наказание и освободились условно-досрочно. Олег Кондрашов в 2018 году с семьей уехал в США, а вскоре после его отъезда было возбуждено дело о взятке. Бывший глава городской администрации был обвинен и арестован заочно.

В заочном судебном процессе по ходатайству адвокатов Кондрашова были заслушаны фрагменты разговоров, сделанных в июле 2015 года: Мамука Лосаберидзе скрытно записывал свои встречи с чиновниками. На одной из этих записей — разговор Мамуки Лосаберидзе с Олегом Кондрашовым. Она была сделана, когда автомобиль чиновника на набережной заблокировали двумя машинами, чтобы коммерсант мог поговорить с ним как «мужчина с мужчиной».

Судя по записям, устроивший засаду предприниматель посчитал, что заместитель главы администрации Владимир Привалов не выполнил уговор помочь бизнесу и потребовал от Олега Кондрашова вернуть «бабки, на которые его кинули». Он оценил потери в 24 млн руб. Из них 17 млн руб. наличными Мамука Лосаберидзе и его люди передали посредникам в качестве «входного билета» и ежемесячного платежа. Остальную сумму коммерсант назвал своими вложениями в КРУН. Судя по записям, Мамука Лосабертидзе настоятельно требовал от Кондрашова «решить вопрос».

После этого у Олега Кондрашова состоялась еще одна встреча с коммерсантом. На записи чиновник неоднократно уточнял, сколько именно денег отдал предприниматель, говорил, что это для него «сюрприз» и «неприятная новость», что в дальнейшем он намерен разобраться со своим заместителем, как только тот освободится (Владимир Привалов в то время был под арестом по делу о незаконной продаже акций АО ТЭК-НН). В записях Мамука Лосаберидзе говорил Олегу Кондрашову, что постоянно ссылающийся на него заместитель подставляет главу. В результате глава администрации пообещал, что решит проблему Мамуки Лосаберидзе. Позже через знакомых в Москве чиновник передал коммерсанту требуемые 24 млн руб.

В ходе заседания адвокаты также огласили справки о проверке ФСБ этих взаимоотношений в 2015 году (коммерсант передал аудиозаписи в спецслужбу) и решение следователя об отказе в возбуждении уголовного дела о коррупции. Тогда в СКР решили, что возврат денег Олегом Кондрашовым не свидетельствует о том, что он просил у Мамуки Лосаберидзе взятку — достаточных данных о коррупции следствие не нашло. Также были зачитаны ранние объяснения главы о том, что он опасался угрожавшего ему инвестора, предлагал тому собрать рабочее совещание в городской администрации, но Лосаберидзе от этого уклонился и звал чиновника на неформальные встречи в кафе. Поскольку свои обязательства в развитии сферы ритуальных услуг инвестор выполнял плохо, в мэрии с ним решили расстаться.

Адвокаты Олега Кондрашова заказали в Российском федеральном центре судебной экспертизы Минюста лингвистическое заключение по имеющимся звукозаписям и намерены на следующих заседаниях допросить эксперта и несколько свидетелей со стороны защиты.

Мамука Лосаберидзе ранее выступил в процессе как основной свидетель обвинения. Он дал на бывшего главу подробные показания. Допросить проживающего за рубежом Олега Кондрашова, достоверно верифицировав его личность, суд не сможет. Заочный приговор бывшему сити-менеджеру Нижнего Новгорода может быть вынесен уже в сентябре.

Роман Кряжев