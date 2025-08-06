Полиция подозревает 85-летнюю петербурженку в работе «дропом» у мошенников

Пенсионерку в возрасте 85 лет задержали в Санкт-Петербурге в качестве «дропа» мошенников. Она подозревается в причастности к обману 91-летней жительницы Северной столицы, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Пострадавшая обратилась к правоохранителям с заявлением 31 июля. Пожилая петербурженка уточнила, что звонок от неизвестных поступил ей накануне. В разговоре мошенники представились сотрудниками правоохранительных органов и под предлогом сохранения денежных средств убедили передать курьеру 450 тыс. руб.

По факту обмана пенсионерки возбуждено дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. В качестве подозреваемой в причастности к мошенничеству задержана петербурженка 1940 года рождения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пенсионерка из Петербурга потеряла 7,5 млн рублей после звонков мошенников.

Татьяна Титаева