Пенсионерка из Петербурга потеряла 7,5 млн рублей после звонков мошенников

Жительница Санкт-Петербурга 1947 года рождения лишилась почти 7,5 млн рублей из-за действия аферистов. Мошенники убедили жертву передать денежные средства курьеру, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Проживающая на Северном проспекте пенсионерка заявила, что неизвестные звонили ей в течение всего июля. Прибегнув к обману и злоупотребив доверием, петербурженку убедили отдать деньги другому лицу под предлогом декларирования денежных средств.

По факту обмана возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Полиция разыскивает злоумышленников.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сотрудник петербургского геологического института отдал мошенникам 5,6 млн рублей.

Татьяна Титаева