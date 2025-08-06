Пермский зоопарк откроется для посетителей завтра

Сегодня во время видеоконференции с регионами президент России Владимир Путин дал разрешение открыть новую площадку зоопарка в Перми. Запись с мероприятия обнародовал в своем телеграмм-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Как сообщается на сайте Пермского зоопарка, торжественное открытие зоопарка, расположенного по адресу ул. Архитектора Свиязева 17, состоится завтра, 7 августа. Праздничная программа запланирована с 10 часов утра до 20 часов вечера. В течение всего дня пройдут показательные кормления животных, тематические мастер-классы, выступления уличных театров и творческих коллективов, интерактивы, уличный кинотеатр. На центральной аллее у павильона «Тропический рай» будет работать ярмарка товаров пермских производителей. Известно, что на церемонии открытия нового зоопарка в Перми выступят актеры уличного театра из Татарстана «Легкие крылья» и театра анимации и перформанса «Ярко» из Екатеринбурга.

Новый зоопарк фактически построен за последние 2,5 года. Оценочная стоимость комплекса зоопарка составляет 7,06 млрд руб.

Новая площадка зоопарка разместилась на 25 га, что в 16 раз больше предыдущей на ул. Монастырская. В новом зоопарке более 90 вольеров, максимально приближенных к естественной среде обитания для представителей различных видов фауны, и 54 искусственных водоема. В пять тематических комплексов: «Лесная мозаика», «Полярный мир», «Обитатели гор», «Африканская саванна», «Тропический рай и страна обезьян» перевезена большая часть животных.