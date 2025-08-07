Министерство просвещения не будет вводить единую форму во всех школах

В среду, 6 августа, в Минпросвещения заявили об отсутствии планов вводить единую школьную форму. Учебные заведения, напомнили в министерстве, могут сами устанавливать требования к внешнему виду учащихся в соответствии со ст. 38 закона «Об образовании». Законодательство в этой части меняться не будет.

Накануне прошла пресс-конференция, в ходе которой был представлен вариант школьной формы, соответствующей новому ГОСТу (разработан впервые и вступает в силу 3 сентября 2025 года). В стандарте сказано, что одежда учащихся должна носить «светский характер», быть «эстетичной» и не содержать элементов асоциальных молодежных организаций, а также символики, «пропагандирующей противоправное поведение». При выборе кроя и материалов рекомендовано придерживаться консервативного делового стиля. ГОСТ является рекомендательным, но становится обязательным для производителя в случае, если тот сам заявит о соответствии его требованиям.

«Новый ГОСТ — это надежный ориентир для отрасли легкой промышленности в нашей стране,— заявил директор департамента общеобразовательной политики Минпросвещения Александр Реут.— Это один из тех шагов, которые будут служить поддержке отечественного производителя. И надеемся, что этот ГОСТ позволит сделать школьную форму по-настоящему качественной и удобной».

Иван Тяжлов