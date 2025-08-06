Минэнерго: рост цен на бензин опережает инфляцию

Министерство энергетики сообщило, что динамика цен на бензин в России «несколько опережает» инфляцию. При этом, как уточнило ведомство, рынок дизельного топлива сохраняет устойчивую динамику.

«Минэнерго России в постоянном режиме осуществляет мониторинг рыночной конъюнктуры, поддерживая конструктивный диалог с нефтяными компаниями для обеспечения сбалансированности рынка и контроля за ценовой ситуацией»,— говорится в комментарии ведомства (цитата по «Интерфаксу»). В нем также указано, что министерство совместно с ФАС и нефтяными компаниями постоянно контролирует динамику цен, что «позволяет поддерживать баланс спроса и предложения».

По данным Росстата на 4 августа, с начала года бензин подорожал на 4,9%, дизельное топливо — на 1,9%. Биржевая стоимость бензина Аи-95, по данным на 6 августа, третий день подряд обновляет исторический максимум.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бензин дал искру».