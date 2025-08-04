Бензин дал искру

Оптовая стоимость бензина АИ-95 на Петербургской бирже обновила исторический максимум, превысив отметку в 77 тыс. руб. за тонну. Росту котировок не помешало и распространение запрета на экспорт бензина на крупных производителей. Участники рынка связывают подъем цен с высоким спросом и снижением производства из-за аварий на НПЗ. В свою очередь ФАС рассматривают вопрос повышения минимального объема продаж бензина на бирже с 15% до 17%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Цены на бензин АИ-95 на Петербургской бирже по территориальному индексу европейской части России 4 августа выросли на 1,08%, до 77,001 тыс. руб. за тонну. Это новый исторический рекорд. Предыдущий максимум по этой марке был в сентябре 2023 года — 76,876 тыс. руб., АИ-92 на бирже подорожал на 1,16%, до 66,64 тыс. руб. за тонну, дизельное топливо — на 0,5%, до 58,13 тыс. руб. за тонну.

Рост котировок возобновился, несмотря на распространение правительством с 30 июля по 31 августа запрета на экспорт бензина и на производителей, выпускающих более 1 млн тонн бензинов в год. Эмбарго не распространяется на поставки в ЕАЭС и по межправительственным соглашениям. Аналитики полагают, что запрет могут продлить до конца сентября (см. “Ъ” от 29 июля).

Источник “Ъ” на рынке связывает рост котировок с атаками БПЛА на НПЗ 2 августа, из-за чего могли быть повреждены установки первичной переработки сырья суммарной производительностью около 40 тыс. тонн в сутки.

По его словам, восстановление установок может занять от месяца до полугода.

Вице-президент Российского топливного союза Ринат Фаттахов отмечает, что увеличения предложения на торгах не наблюдается, а сезонный спрос немного, но растет. По его словам, внутренние цены бензинов с учетом демпфера сейчас выгоднее экспортных, однако поставки топлива за рубеж сохраняются, хоть и слегка сокращаются. По его оценке, в августе объемы экспорта могут заметно сократиться, как это произошло годом ранее, когда на фоне запрета поставки упали до 150 тыс. тонн в месяц. Ринат Фаттахов указывает, что биржевая стоимость АИ-92 растет быстрее АИ-95, поскольку первая марка пока не достигла рекордных уровней 2023 года и реализует отложенный потенциал на фоне высокого спроса.

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко говорит, что дефицит бензина на рынке очевиден и он подтверждается ростом биржевых котировок. Увеличение спроса на топливо, по его словам, дополняется активными закупками бензина со стороны крупных нефтекомпаний, что нивелирует эффект от увеличения биржевых объемов.

При этом, добавляет господин Дьяченко, в августе вырос спрос со стороны покупателей из дружественных стран, экспорт в которые разрешен. По его мнению, после подъема биржевых котировок цены на независимых АЗС начнут расти быстрее, из-за чего усилится дисбаланс. Он также допускает, что статистически цены на АЗС могут немного обогнать инфляцию.

По данным Росстата, с 22 по 28 июля стоимость АИ-92 на АЗС выросла на 0,29%, до 57,83 руб. за литр, АИ-95 — на 0,25%, до 63,06 руб. за литр.

С начала 2025 года средние розничные цены на бензин выросли на 4,61% при инфляции в 4,51%, сообщал Росстат.

Старший аналитик БКС Кирилл Бахтин говорит, что судить об эффективности полного запрета на экспорт пока рано. Он добавляет, что часть плановых ремонтов НПЗ в этом году была перенесена с весны на лето, из-за чего в период пикового спроса новых объемов может и не появиться, кроме тех, что ранее шли на экспорт. Господин Бахтин ожидает, что в августе запрет на экспорт даст эффект в виде снижения оптовых цен.

Ринат Фаттахов отмечает, что впереди — волна плановых ремонтов НПЗ, что может снизить производство нефтепродуктов. Среди возможных мер, которые может принять правительство, он называет запрет экспорта в страны ЕАЭС, увеличение поставок белорусского бензина на Петербургской бирже и запуск резервных мощностей НПЗ, если это будет технически возможно.

В ФАС сообщили “Ъ”, что рассматривают вопрос повышения минимального объема продаж бензина на бирже с 15% до 17%, что поспособствует обеспечению прозрачности ценообразования и минимизации рисков необоснованного роста цен. Также ФАС анализирует цены около 12 тыс. АЗС для выявления нарушения антимонопольного законодательства. Ранее служба сообщала, что возбудила дело в отношении ООО «Газпром ГНП продажи» из-за снижения объемов продажи бензинов на бирже в мае—июне 2025 года. Также сейчас в территориальных органах рассматривается четыре антимонопольных дела за необоснованное повышение цен на АЗС, добавили в ФАС.

В Минэнерго сообщили “Ъ”, что на рынке нефтепродуктов РФ сохраняется профицит, а в ценовой политике учитывается сезонное увеличение спроса. Нефтекомпании сократили экспортные поставки и перенаправили объемы на внутренний рынок для увеличения предложения на биржевых торгах в июле и августе, добавили в министерстве.

Ольга Семеновых