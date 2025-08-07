Экс-депутат срубил актив

Активы лесопромышленной United Panel Group, среди акционеров которой была Proxima Capital Group, перешли экс-депутату заксобрания Санкт-Петербурга Александру Салаеву. Эксперты полагают, что одним из путей развития этих активов может стать деревянное домостроение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

«ЮПГ Холдинг» (United Panel Group), в периметр которого входят Жешартский фанерный комбинат, «Коми лесная компания» и производитель пиломатериалов «Северо-западная лесная компания», сменил владельца. Активы, по данным ЕГРЮЛ, в июле приобрело ООО «Универсам "Диана"» экс-депутата заксобрания Санкт-Петербурга Александра Салаева.

Ранее, по данным СПАРК, по 50% «ЮПГ Холдинга» владели структура инвестиционной компании Proxima Capital Group (PCG) и Игорь Беккер. В PCG “Ъ” подтвердили продажу доли, отметив, что были финансовым инвестором и вышли из актива в мае 2025 года. Параметры сделки там раскрывать не стали. Получить комментарии господина Салаева не удалось. Источники “Ъ”, близкие к бизнесмену, сообщили, что для него это не первый лесопромышленный актив. По данным собеседников “Ъ”, Александр Салаев также владеет тремя деревообрабатывающими предприятиями в Турции.

United Panel Group образована в 1999 году, производит под одной торговой маркой различные виды древесно-плитных материалов для мебельной, строительной и других отраслей промышленности. Включает три производственные площадки в Коми, Кировской области и Удмуртии. Объем производства фанеры — 200 тыс. кубометров в год, MDF (древесноволокнистая плита средней плотности) — 120 тыс. кубометров в год.

С 2009 года компания несколько раз находилась в банкротстве, испытывала дефицит оборотных средств и считалась одним из самых неэффективных предприятий отрасли. Как сообщали в PCG, после вхождения в капитал United Panel Group в 2014 году инвесткомпания привлекла банковское финансирование для рефинансирования задолженности, на предприятиях было установлено новое оборудование и проведена модернизация производства. В итоге Жешартский фанерный комбинат в Коми вошел в тройку крупнейших экспортеров российской фанеры в Европу.

Новые проблемы у актива возникли после 2022 года из-за введения санкций в отношении лесной отрасли РФ. Под запрет на поставки в ЕС попали древесина и изделия из нее, древесный уголь, древесная масса, крафт-бумага и т. д. Особенно сильно санкции отразились на предприятиях Северо-Запада, которые были ориентированы на рынки Европы. По итогам 2024 года выручка комбината выросла на 4,6%, до 7,48 млрд руб., но чистый убыток увеличился почти в два раза, до 1,1 млрд руб. Размер кредиторской задолженности на конец 2024 года превышал 2,79 млрд руб., что на 40,9% больше, чем годом ранее.

В апреле—мае 2025 года ряд кредиторов ООО «Жешартский ЛПК» сообщили о намерении подать заявления о банкротстве компании. Среди них — собственник части бывших активов IKEA «Лузалес» из Коми, деревопереработчик из Кировской области «Хольц Хаус» и ООО «Кредит Сервис». Последнее в мае обратилось с заявлением в Арбитражный суд Коми, но оно не было принято. В июне заявление подала компания «Хольц Хаус». В определении суда от 17 июля со ссылкой на Жешартский ЛПК говорится, что стороны ведут переговоры о погашении долга и цели входить в процедуру банкротства нет. Источник “Ъ” в отрасли полагает, что новый инвестор готов продолжить финансирование и модернизацию активов.

По мнению главы Центра системных решений Дениса Кондратьева, один из вариантов развития предприятий — деревянное домостроение. Как отмечает эксперт, это направление не сильно развито в России — во многом из-за психологии населения, до сих пор опасающегося каркасных технологий. В то же время развивается внутренний туризм и технологии готовых домокомплектов хорошо подходят для создания глэмпингов и других построек, полагает господин Кондратьев. Также, уверен он, деревянное домостроение необходимо развивать в «лесных» регионах, где «строить из бетона как минимум странно». Импульс этому сегменту могли бы придать государственные субсидии, добавляет аналитик.

Ольга Мордюшенко