Рубль растет — щепки летят

Российские лесопромышленники обратились в Минпромторг с жалобой на сложную ситуацию в отрасли, грозящую остановкой ряда предприятий и вызванную прежде всего курсами валют. В связи с этим они предложили создать оперштаб по отслеживанию обстановки и провести совещания под председательством главы министерства Антона Алиханова. При этом эксперты отмечают, что крепкий рубль не только снижает привлекательность экспорта, но и стимулирует приток импорта в Россию, хотя и остаются сегменты, которых эти сложности не касаются, например санитарно-гигиенические изделия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Российская ассоциация организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности 8 июля обратилась к главе Минпромторга Антону Алиханову с просьбой провести совещание с представителями компаний лесопромышленного комплекса (ЛПК). Сейчас отрасль, отмечается в письме, переживает один из самых напряженных периодов в современной истории. Как указывают ее участники, общие объемы заготовки лесосырья в 2024 году по сравнению с 2021 годом сократились на 13%, варка целлюлозы — на 3%, производство пиломатериалов — на 11%, фанеры — на 23%.

В документе отмечается, что после закрытия ряда зарубежных рынков первыми из сферы ЛПК с кризисными явлениями столкнулись предприятия, занятые механической обработкой.

Еще в 2023–2024 годах такие компании, как Segezha Group и УЛК, были вынуждены реструктурировать кредиты на фоне сниженных объемов производства, низких цен и высоких издержек.

А в этом году ухудшилась ситуация и в целлюлозно-бумажной промышленности из-за укрепления курса рубля (за первое полугодие к доллару рост составил 22%), что критично для экспортно ориентированных компаний, сохранения высокой ключевой ставки Центробанка, а также роста фискальной нагрузки (ставка налога на прибыль выросла с 20% до 25%). Помимо этого, в компаниях указывают на снижение спроса на внутреннем рынке и последовавшее падение цен, а также на сложности работы в Китае, где на фоне торговой войны с США снижается бизнес-активность и сохраняется стагнация в строительном секторе.

В результате, говорится в письме, предприятия ЦБП становятся убыточными и теряют свою конкурентоспособность. При сохранении этих негативных тенденций во втором полугодии велика вероятность остановки промышленных производств, отмечается в документе. В связи с этим лесопромышленники предлагают сформировать на площадке Минпромторга оперативный штаб по мониторингу ситуации и выработке шагов по нормализации состояния отрасли. В Минпромторге комментариев “Ъ” не дали.

Председатель комитета архангельского заксобрания Александр Дятлов отмечает, что высокая ключевая ставка привела к снижению спроса на все виды продукции в стране, в том числе на гофротару, а так как предложение превышает спрос, цены падают. По той же причине, говорит он, упал спрос на импорт, что привело к резкому росту ставок контейнерного фрахта на экспорт. «Низкий курс доллара вместе с дорогим фрахтом делает экспорт ЦБП убыточным, что дополнительно давит на внутренний рынок»,—- говорит он.

Ситуация тяжелая, сообщил “Ъ” гендиректор группы УЛК Владимир Буторин. «Сбыта на такую продукцию, как пеллеты, балансы и щепа, нет,— отметил он.— На пиломатериалы цены постоянно снижаются».

В Segezha Group добавляют, что на ЛПК негативно сказывается «непростая экономическая ситуация, за которой стоят сложности с экспортом, проблемы в строительной отрасли, снижение спроса, рост логистических тарифов, снижение операционной эффективности активов». Безусловно, высокая ставка ЦБ и курс влияют на огромное количество факторов, связанных с производственными процессами и сбытом продукции, отмечают там: «Смягчение денежно-кредитной политики может дать импульс к восстановлению предприятий отрасли».

«Крепкий рубль бьет по экспорту, снижая привлекательность поставок и увеличивая стоимость продукции на внешних рынках,— указывает глава Центра системных решений Денис Кондратьев.— Это же стимулирует рост потока импортных товаров, создающих проблему реализации на внутреннем рынке для национальных производителей». Но, по словам эксперта, остаются сегменты, продукция которых мало импортируется или отношения с поставщиками которых разорваны на фоне санкций, так что такие направления в меньшей степени страдают от этих факторов. Например, санитарно-гигиеническими изделиями Россия себя полностью обеспечивает сама, и там не наблюдается сокращения спроса. В этой ситуации нужно защищать свои рынки и поддерживать отечественного производителя, закрывая доступ импортной продукции на внутренний рынок. То есть, считает господин Кондратьев, нужна протекционистская политика государства.

Ольга Мордюшенко