Эфиопия не будет сдавать в аренду России гражданские самолеты

Гендиректор государственной эфиопской авиаперевозчик Ethiopian Airlines Месфин Тасев опроверг сообщения о том, что компания ведет переговоры о сдаче в аренду России гражданских самолетов. Он добавил, что подобная сделка не может быть заключена из-за санкционных рисков.

«Россия находится под санкциями США, а Ethiopian Airlines имеет прочные операционные и коммерческие связи с Соединенными Штатами. Мы работаем в соответствии с международными нормами и законодательством США и не готовы рисковать, нарушая эти законы»,— сказал Месфин Тасев (цитата по Addis Insight). Он также сказал, что «нам самим нужно больше самолетов».

Ранее газета Capital писала, что торговый представитель России в Эфиопии Ярослав Тарасюк провел переговоры Эфиопским управлением гражданской авиации. Он предложил властям страны заключить соглашение, которое включает аренду самолетов Ethiopian Airlines и их обслуживание.

Ethiopian Airlines — крупнейший авиаперевозчик в Африке. В эксплуатации компании находятся более 120 самолетов. К 2033 году перевозчик планирует стать «авиационным хабом Африки», в связи с чем заказал еще более 60 самолетов.