Джей Ди Вэнса назначают в преемники

Джей Ди Вэнс может стать следующим кандидатом на выборах главы государства в 2028 году, об этом заявил Дональд Трамп. По его словам, вице-президент мог бы стать отличным продолжателем кампании «Сделать Америку вновь великой» — это главный политический лозунг нынешнего главы Белого дома. Своими представлениями о будущей президентской гонке Трамп поделился на пресс-конференции в Вашингтоне. Кроме того, он отметил, что работать с Джей Ди Вэнсом мог бы и Марко Рубио, занимающий сейчас пост госсекретаря США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kent Nishimura / Reuters Фото: Kent Nishimura / Reuters

По данным платформы Polymarket, шансы Вэнса на пост президента сейчас выше, чем у любого возможного соперника. Вторым в рейтинге стоит губернатор Калифорнии — демократ Гэвин Ньюсом, вероятность его президентства оценивают в 14%. Это вдвое меньше, чем у Джей Ди Вэнса. Пока его поведение на посту получает только положительные оценки, рассказала в эфире телеканала Sky News бывшая сотрудница администрации Трампа Габриэлла Кучиа: «На самом деле Джей Ди Вэнс был очень хорошо принят сторонниками республиканцев. Что даже удивительно, ведь когда Трамп только объявил его своим кандидатом в вице-президенты, большого энтузиазма у консерваторов это не вызвало. Но тот день, когда Вэнс вышел на сцену вице-президентских дебатов, стал переломным моментом для него во многих отношениях. К тому же его деятельность в должности сейчас тоже воспринимается весьма положительно.

Это, наверное, самый активный вице-президент, который у нас был. Консерваторы были недовольны вице-президентом Пенсом в прошлый срок Трампа. Очевидно, людям не очень нравилась Камала Харрис. Когда при Обаме пост занимал Джо Байден, его просто называли "сумасшедшим дядей Джо", и у него почти не было никакого влияния. Мы действительно за последние годы перестали серьезно относиться к посту вице-президента. А сейчас с учетом того, что Трамп всегда держит открытыми двери для прессы, у Джей Ди Вэнса очень много ситуаций, когда ему нужно действовать, говорить, отвечать на вопросы, и он неплохо справляется со своей ролью. Так что, думаю, это действительно оно. Люди довольны им. Независимо от последних новостей, связанных с Трампом, о которых люди, конечно, отзываются неоднозначно, вице-президент Вэнс пока очень последователен. С момента его дебатов он стал только сильнее».

На конференции консерваторов в этом году 61% политиков заявили, что хотели бы видеть Джей Ди Вэнса следующим лидером партии. Впрочем, как писали СМИ, общий рейтинг вице-президента в стране упал после его перепалки с Владимиром Зеленским на встрече в Белом доме. Сам Вэнс пока не заявлял о намерениях баллотироваться. А вот Трамп рассказал, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах. Слухи о его возможном переизбрании усилились после появления кепок Trump 2028. Пока Джей Ди Вэнс действительно выглядит наиболее вероятным кандидатом от республиканцев, считает эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов: «На самом деле, конечно, и Марко Рубио, и Джей Ди Вэнс — два потенциальных кандидата со своими отличиями. Дело в том, что первый всегда выглядел более традиционным республиканцем. Это один из тех людей, которого практически единогласно утвердили в команду 47-го президента США, потому что предполагалось, что это привычный политик, новообращенный трампист.

В свою очередь, Джей Ди Вэнс — представитель именно новой политики американского лидера образца второго срока. Безусловно, для того он ближе. Неспроста именно Джей Ди Вэнса чаще всего упоминают инсайдеры. Идея вице-президентов в качестве главы государства, конечно, не нова. Самый ближайший к нам пример — это Камала Харрис, которая была вице-президентом, но неуспешно баллотировалась. Да и сам Джо Байден, как мы помним, занимал аналогичный пост в команде Барака Обамы. На самом деле это традиционный путь. Считается, что вице-президентская школа — это хорошая практика для будущего главы государства.

Так что у Джей Ди Вэнса будет потрясающая возможность: ему не надо конкурировать с собственным боссом, который не имеет права больше баллотироваться. Кроме того, он имеет практически универсальную узнаваемость среди тех, кто вовлечен в политику. Можно говорить, что это новое лицо трампизма.

Ведь вопрос о будущем такой политики после ухода нынешнего главы Белого дома останется актуальным, и Джей Ди Вэнс — это хороший на него ответ. Я думаю, что нынешний президент баллотироваться на новый срок не будет не столько потому, что это незаконно. Скорее, ему это уже будет не нужно, он, кажется, движется к достижению всех своих целей. Если получит еще Нобелевскую премию мира, так вообще у него проблем уже с этим не будет».

В истории США более половины вице-президентов баллотировались на пост главы Белого дома. 15 раз такой переход удавалось совершить, правда, восемь человек получили должность в результате смерти своего предшественника.

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Ульяна Горелова