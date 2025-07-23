У букмекеров ставят на Джей Ди Вэнса

Хотя до президентских выборов в США остается три года, букмекеры уже начали делать прогнозы. И к ним стоит присмотреться, учитывая, что в 2024 году букмекерские платформы оказались точнее традиционных соцопросов, предвидев победу Дональда Трампа. Вице-президент Джей Ди Вэнс — фаворит как среди республиканцев, так и в общей гонке за Белый дом. Его шансы на победу оцениваются в 28%, ближайший конкурент — губернатор Калифорнии демократ Гэвин Ньюсом — отстает в два раза. Еще одна интрига, которую описывают букмекеры,— возможное участие в выборах Дональда Трампа-младшего, сына нынешнего президента. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Eduardo Munoz / Reuters Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

В США уже стартовала активная дискуссия о потенциальных претендентах на пост президента по итогам выборов-2028. Живой интерес к теме спровоцировала платформа Polymarket, которая на днях впервые опубликовала прогнозы букмекеров по этой теме. Хотя социологи не всегда принимают в расчет анализ Polymarket, в условиях повышенной турбулентности американской политики именно такие платформы демонстрируют более высокую точность. В частности, именно так было при прогнозировании исхода выборов 2024 года.

Феномен объясняется тем, что на таких ресурсах у участников есть сильный — финансовый — стимул к тому, чтобы прогнозы оправдались.

Оттого в анализ включаются больший массив данных, инсайдерская информация и потенциальные события, способные повлиять на исход кампании, отмечалось в исследовании Университета Цинциннати. Именно поэтому новый прогноз привлек повышенное внимание.

Сейчас фаворит в гонке — вице-президент Джей Ди Вэнс.

Аналитики в первую очередь опираются на «естественность» перехода с одной должности на другую. Хотя лишь 6 из 15 вице-президентов США были избраны на президентский пост, а не заняли его через передачу полномочий из-за смерти или отставки главы государства, у вице-президентов исторически более высокий шанс получить номинацию от своей партии. Именно это в глазах аналитиков дает господину Вэнсу серьезный стартовый политический капитал.

Его шансы выиграть президентскую номинацию от Республиканской партии составляют 56%.

Это следует из данных, опубликованных на сайте Polymarket. Вице-президент США значительно опережает госсекретаря Марко Рубио (7%). С небольшим отставанием идет Дональд Трамп-младший (около 5%), который до сих пор всерьез политикой не занимался.

Как указывает The Hill, ряд республиканцев уже сейчас опасаются, что партия «потратит время и деньги», если Дональд Трамп как можно быстрее не признает Джей Ди Вэнса своим преемником. Эти консерваторы полагают, что лучше было бы направить средства и силы на борьбу с демократами, а не на соперничество внутри партии.

Однако Дональд Трамп пока сохраняет интригу. В мае в интервью NBC News он упомянул двух из перечисленных кандидатов в качестве потенциальных преемников, причем Марко Рубио назвал первым. «Я думаю, у нас потрясающая группа людей… Посмотрите на Марко, посмотрите на Джей Ди Вэнса, он просто фантастичен»,— отметил президент, добавив, что есть еще 10–15 человек, которые могли бы выдвинуться в президенты от республиканцев.

Джей Ди Вэнс и Марко Рубио — ожидаемые всеми участники гонки. А вот идея возможной «династической» преемственности в лице Трампа-младшего взбудоражила американское общество. «Трамп глубоко дорожит своим наследием. Семейная династия еще больше укрепила бы его место в истории»,— отметило в связи с этим издание The Hill.

Сам Дональд Трамп-младший не исключал возможности того, что когда-нибудь поборется за президентский пост.

«Я всегда говорил, что у меня абсолютно нет никакого интереса баллотироваться на пост президента в 2028 году или в ближайшем будущем, хотя я никогда не исключаю этого на 100%»,— написал он в мае в соцсети X. The Hill в связи с этим не исключило обострения соперничества между Джей Ди Вэнсом и Дональдом Трампом-младшим, которое может стать «предвестником потенциального противостояния на праймериз».

Это означает, что вице-президенту США предстоит доказать свою собственную силу и харизму, а не полагаться исключительно на поддержку действующей администрации. Случай губернатора Флориды Рона Десантиса, который был фаворитом в преддверии выборов 2024 года, а затем потерял свои позиции, должен служить ему ярким напоминанием о том, насколько быстро могут меняться политические ландшафты и как рано могут «сгореть» даже самые многообещающие прогнозы.

Губернатор хотел вновь попробовать свои силы на президентских выборах в 2028 году. Но на Polymarket он на сегодня не рассматривается всерьез как претендент: провал в 2024 году существенно подорвал доверие к его электоральным перспективам. В то же время Emerson College Polling и некоторые другие опросы по-прежнему включают Десантиса в список потенциальных кандидатов от республиканцев. Например, в опросе Emerson College Polling от конца июня 2025 года он получил около 9% поддержки, что ставит его на третье место после Джей Ди Вэнса (46% среди республиканцев) и Марко Рубио (12%).

Общие шансы на победу Джей Ди Вэнса на президентских выборах оцениваются Polymarket в 28%, что является самым высоким показателем среди всех американских политиков. Демократы серьезно уступают. Шансы губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома оцениваются в 14%, а конгрессвумен Александрии Окасио-Кортес — в 11%. Примечательно, что шансы экс-кандидатки в президенты Камалы Харрис, несмотря на ее статус бывшего вице-президента, оцениваются лишь в 4% — такой же показатель и у Дональда Трампа, который не может баллотироваться на третий срок из-за положений американской конституции.

По словам демократического стратега Джулиана Эпштейна, эти цифры ярко демонстрируют проблемы демократов. Гэвин Ньюсом, утверждает эксперт, «утонул в вокизме» (идеологии, подразумевающей внимание к вопросам расовой, социальной и гендерной справедливости), а его попытки «переизобрести» себя кажутся «очень неискренними». Что касается Окасио-Кортес, то, по словам Джулиана Эпштейна, она имеет «много восторженной поддержки от очень-очень узкого сегмента — возможно, 5–10% избирателей».

Эти оценки указывают на основную проблему демократов: отсутствие кандидата, способного объединить различные фракции партии и, что более важно, «обратиться к здравому смыслу» и «направить партию к центру», как это смог сделать в свое время Билл Клинтон. Джулиан Эпштейн утверждает, что Демократическая партия «снова находится в стадии отрицания» проблем, с которыми столкнулась.