«МегаФон» запустил магистральную линию связи с российскими маршрутизаторами

Мобильный оператор «МегаФон» запустил магистральную линию связи между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре, использовав DWDM-мультиплексоры российского производителя T8.

«Новая линия обеспечивает скорость передачи данных 100 Гбит/с. Это первый инфраструктурный проект такого масштаба для оператора, в котором применено отечественное оборудование»,— говорится в сообщении «МегаФона», которое получил «Ъ».

Как уточнила компания, протяженность магистральной линии связи составляет более 400 км. Директор по развитию транспортной сети «МегаФона» Андрей Криштофович сообщил, что в дальнейшем DWDM-система может быть масштабирована до 800 Гбит/с.