На заводе Haval в Тульской области запустили цех обработки деталей двигателей

На российском заводе китайского Haval запустили цех механической обработки корпусных деталей двигателей. Предприятие находится в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области.

Как сообщила пресс-служба концерна Great Wall Motor, который выпускает Haval , площадь нового цеха превышает 4,7 тыс. кв. м и включает две линии механического производства. Установленное в нем оборудование предназначено для обработки деталей двигателей объемом 1,5 и 2 литра.

Завод Haval в Тульской области работает с 2019 года. Осенью 2024 года компания сообщила о планах нарастить производственные мощности предприятия с 150 тыс. до 200 тыс. автомобилей в год.

Подробнее — в материале «Ъ» «Haval выруливает на гибрид».