Медведева переизбрали председателем совета директоров «Ростелекома»

Совет директоров «Ростелекома» (MOEX: RTKM) переизбрал зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева на должность председателя совета директоров, сообщила пресс-служба компании. Господин Медведев занимает должность с октября 2024 года.

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Совет директоров также сформировал четыре комитета — по стратегии, по корпоративному управлению, по аудиту, а также по кадрам и вознаграждениям. Действующий состав совета директоров «Ростелекома» избран на годовом собрании акционеров, которое прошло 24 июня.

«Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг. По итогам 2024 года компания нарастила выручку до 779,9 млрд руб. (+10%), при этом чистая прибыль сократилась до 24,1 млрд руб. (-43,2%).