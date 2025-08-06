У экс-специалиста военного представительства Меньшикова арестовано имущество

Военные следственные органы СКР наложили арест на имущество и денежные средства бывшего ведущего специалиста по контролю и приемке продукции военного представительства Андрея Меньшикова. В конце июля его обвинили в получении взятки.

Как уточнила пресс-служба военного следствия, арест наложен на имущество и средства Андрея Меньшикова общей суммой более 14 млн руб. Расследование уголовного дела продолжается.

Как установило следствие, с 2013 по 2023 год Минобороны заключило более 20 контрактов с АО «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения» («ВНИТИ ЭМ»). Исполнение госконтракта контролировал Андрей Меньшиков. В период с 2014 по 2020 год он получил от директора «ВНИТИ ЭМ» 7,5 млн руб. за общее покровительство. После возбуждения уголовного дела Андрей Меньшиков находится под подпиской о невыезде.