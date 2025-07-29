СКР обвинил в получении взятки экс-специалиста военного представительства

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против бывшего ведущего специалиста военного представительства Андрея Меньшикова. Его обвиняют в получении взятки при выполнении гособоронзаказа. По информации «РИА Новости», фигуранта отпустили под подписку о невыезде.

Минобороны в 2013-2023 годах заключило более 20 контрактов с АО «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения» («ВНИТИ ЭМ»). Как рассказали в пресс-службе СКР, в рамках гособоронзаказа институт должен был поставить системы управления.

В 2014-2020 годах ведущий специалист получил взятку на сумму свыше 7,5 млн руб. от гендиректора «ВНИТИ ЭМ» Сергея Турусова. Взамен господин Меньшиков должен был покровительствовать компании во время контроля за исполнением контрактов.

23 июля приговорили к 8,5 годам строгого режима бывшего начальника военного представительства Сергея Болгарева. Его признали виновным в получении взятки от представителей завода «Импульс». С осужденного также взыскали незаконный доход на более чем 14 млн руб.

Никита Черненко