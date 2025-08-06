Ельцин-центр попросил силовиков проверить публикации Telegram-канала «УРАЛLIVE»

Исполнительный директор, председатель правления Ельцин-центра Александр Дроздов публично обратился к правоохранительным органам и попросил проверить публикации Telegram-канала «УРАЛLIVE». Представители Ельцин-центра возмущены публикациями, которые касаются первого заместителя исполнительного директора ЕЦ, заслуженного работника культуры РФ Людмилы Телень. Господин Дроздов заявил, что в отношении его коллеги идет травля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Дроздов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Дроздов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Едва ли не в ежедневных публикациях, где упоминается ее имя, используется злонамеренное искажение фактов, фотофейки, оскорбительные для человеческого достоинства высказывания. Мы не намерены безучастно наблюдать за травлей нашей коллеги. Просим правоохранительные органы обратить внимание на провокационный характер этих публикаций и дать, наконец, правовую оценку этим развязным упражнениям "Ураллайва"»,— говорится в заявлении.

Ранее авторы канала «УРАЛLIVE» опубликовали израильский паспорт Людмилы Телень, называли ее «темной хозяйкой Ельцин-центра» и публиковали карикатурные картинки с ней.

Алексей Буров