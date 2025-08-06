В Башкирии адвоката обвиняют в мошенничестве

Октябрьский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении адвоката, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в 2023 году к адвокату обратился знакомый, который стал фигурантом уголовного дела за незаконный оборот спиртосодержащей продукции. Он попросил юриста помочь ему в возврате 2,5 млн руб., переданных в качестве взятки начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Октябрьского городского отдела полиции и его подельникам. Адвокат согласился. Он убедил полицейского вернуть деньги, но получив 2,2 млн руб., передал знакомому 500 тыс. руб. Оставшуюся сумму он предложил выплатить в качестве взятки сотрудникам суда за назначение условного наказания. На самом деле, по мнению следствия, адвокат похитил эти деньги.

Обвиняемый не признает вину. Суд арестовал как его, так и принадлежащие ему Mercedes-Benz и BMW.

Венера Хисамова