Водителя столкнувшегося с грузовым поездом в Ленобласти автобуса не стали арестовывать

Приморский районный суд Санкт-Петербург избрал меру пресечения водителю туристического автобуса, который столкнулся в Ленобласти с грузовым поездом, Евгению Ивашову не связанную с заключением под стражу. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Авария на железнодорожном перегоне Олонец — Лодейное Поле произошла утром 4 августа. Тогда погиб один человек, 16 пассажиров пострадали. По информации следствия, водитель не убедился в безопасности маневра, выехал на переезд, оборудованный светофором и не оборудованный барьерами и шлагбаумом, на запрещающий сигнал светофора.

Евгения Ивашова задержали 5 августа и предъявили обвинение. Суд запретил водителю совершать определенные действия. Он не может покидать территорию муниципального образования, где проживает, кроме как для следования на работу и с работы, общаться со свидетелями и другими участниками производства по делу, сидеть в интернете.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что водителя столкнувшегося с поездом автобуса в Ленобласти поместили в изолятор.

Татьяна Титаева