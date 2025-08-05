Водителя столкнувшегося с поездом автобуса в Ленобласти поместили в изолятор

Следователи допросили водителя туристического автобуса, который попал под поезд на железнодорожном переезде в Ленобласти. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает 78.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

По данным телеканала, утром 5 августа водителя доставили в управление Следственного комитета на транспорте на Торжковской улице в Петербурге. В настоящий момент предполагаемый виновник ДТП помещен в изолятор.

Во время поездки в автобусе находились два водителя, которые менялись по очереди. Один из них в момент ДТП спал, а второй управлял транспортом. Источник сообщил, что оба водителя были отведены на медицинский осмотр. Экспертиза показала, что мужчины находились в трезвом состоянии.

«Ъ-СПб» писал, что тяжелая дорожная авария произошла рано утром 4 августа на железнодорожном перегоне Олонец — Лодейное Поле на 254-м километре Мурманского шоссе в Ленинградской области. По предварительным данным водитель туристического автобуса выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора, не успел его пересечь и был сбит грузовым составом. В результате одна пассажирка погибла, еще 16 человек пострадали.

Андрей Цедрик