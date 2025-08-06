UniCredit Bank AG и Юникредит Банк выплатили €463 млн по иску «Русхимальянса»

Немецкий UniCredit Bank AG и российский Юникредит-банк выплатили «Русхимальянсу» €462,7 млн. Решение о взыскании вынес арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Суд отметил обеспечительные меры в виде ареста ценных бумаг, недвижимого имущества и средств на банковских счетах ответчиков. Об отмене обеспечительных мер попросил истец.

«Русхимальянс» — совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи» по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа в Усть-Луге. Арест на активы UniCredit Bank AG и Юникредит-банка был наложен в мае 2024 года. «Русхимальянс» подал иск к UniCredit Bank AG в августе 2023 года с требованием выплатить 45,7 млрд руб. по банковским гарантиям согласно контракту с немецкой инжиниринговой компанией Linde. До этого компания подала иски еще к двум немецким банкам — Deutsche Bank и Commerzbank.

Немецкие банки выступали гарантами сделки между «Русхимальянсом» и Linde — бывшим подрядчиком по проектированию, поставкам оборудования и строительству газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге. В 2022 году Linde приостановила работы из-за санкций ЕС. Тогда, как сообщали в «Русхимальянсе», банки-гаранты перестали выполнять свои обязательства.