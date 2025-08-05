Сотрудник петербургского геологического института отдал мошенникам 5,6 млн рублей

Ведущий специалист Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского лишился 5,6 млн рублей из-за действий мошенников. Злоумышленники выдавали себя за представителей различных организаций, пишет 78.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В полицию с жалобой на обман накануне обратился 86-летний петербуржец. Он поделился, что во второй половине июля ему поступали звонки от неизвестных через мессенджер WhatsApp.

Абоненты представлялись сотрудниками разных компаний, ввели в заблуждение и убедили снять деньги с банковских счетов, а также со счета супруги, а затем отдать курьерам. Пенсионер передал аферистам свыше 5,6 млн рублей. По этому факту полицией возбуждено уголовное дело.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что молодого петербуржца задержали в качестве технического пособника аферистов.

Татьяна Титаева