Проект гостиничного комплекса в Уфимском районе стал приоритетным

Проект строительства гостиничного комплекса с кафе и минимаркетом компании «Алан» включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкирии, сообщает пресс-служба Корпорации развития республики. Компания намерена инвестировать в его реализацию 75 млн руб. Комплекс планируют разместить в деревне Дорогино Уфимского района.

Инвестор сможет получить земельный участок в аренду без торгов.

ООО «Алан» зарегистрировано в селе Иглино в октябре 2024 года. Компания занимается гостиничным бизнесом. Владельцем является Айрат Фаткуллин.

Майя Иванова