В Минпросвещения показали образцы школьной формы по ГОСТу

Введение с 3 сентября нового ГОСТа на школьную форму позволит стереть границы между детьми из семей с разным финансовым положением и вероисповеданием. Об этом заявил директор департамента общеобразовательной политики Минпросвещения Александр Реут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

«Новый ГОСТ — это надежный ориентир для отрасли легкой промышленности в нашей стране. Это один из тех шагов, которые будут служить поддержке отечественного производителя. <...> И надеемся, что этот ГОСТ позволит сделать школьную форму по-настоящему качественной и удобной»,— сказал господин Реут на пресс-конференции, посвященной введению в действие документа.

В июле Росстандарт утвердил подготовленный в 2024 году ГОСТ на школьную форму. В стандарте сказано, что одежда учащихся должна быть светской и «эстетичной», без элементов «асоциальных» молодежных организаций. При выборе кроя и материалов рекомендовано придерживаться консервативного делового стиля. ГОСТ вступит в силу с 3 сентября 2025 года.

В Роскачестве (один из разработчиков стандарта) поясняли, что ГОСТ является «документом добровольного применения», он обязателен для производителя только в случае, если тот сам заявит о соответствии его требованиям.

Господин Реут сообщил, что для информирования школ о новом стандарте в региональные управления Минпросвещения уже направлены разъяснения. Школьная форма в РФ не является обязательной и вводится по решению образовательного учреждения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Школьной форме пошили стандарт».

Полина Мотызлевская